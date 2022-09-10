https://crimea.ria.ru/20220910/gorod-v-tyazhelom-sostoyanii-vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-izyume-1124465441.html

"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме

"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме - РИА Новости Крым, 10.09.2022

"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T15:51

2022-09-10T15:51

2022-09-10T16:00

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.По его словам, обстрел ведется из западного оружия.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html

https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество