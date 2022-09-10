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"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме
"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме - РИА Новости Крым, 10.09.2022
"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме
Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T15:51
2022-09-10T16:00
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.По его словам, обстрел ведется из западного оружия.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html
https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html
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РИА Новости Крым
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96
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60
специальная военная операция рф на украине, общество
"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме

Глава ВГА Соколов: в Изюме большие разрушения из-за регулярных обстрелов ВСУ

15:51 10.09.2022 (обновлено: 16:00 10.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГород Изюм после обстрелов ВСУ
Город Изюм после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ в городе Изюм Харьковской области много разрушений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.
По его словам, обстрел ведется из западного оружия.
Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
09:49
Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий
"Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, "тремя семерками", что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. ... Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений", - говорит Соколов на видео, предоставленном РИА Новости пресс-службой администрации региона.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. По его словам, власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.
В четверг, 8 сентября, власти Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска и Купянского района. В тот же день российские военные отбросили ВСУ от Балаклеи, не дав взять город в кольцо. В Харьковскую область введены резервные соединения ВС РФ, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
15:21
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
16:05Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
15:51"Город в тяжелом состоянии": власти рассказали о ситуации в Изюме
15:39ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ
15:21ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
15:12Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
14:47Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
14:30В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных
14:06В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
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