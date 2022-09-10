https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html
Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T16:05
2022-09-10T16:05
2022-09-10T16:05
специальная военная операция рф на украине
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.По его словам, к этому времени ВС РФ удерживают все ранее освобожденные населенные пункты.При этом Сивков подтвердил информацию о карательных отрядах ВСУ, которые ищут пророссийских граждан на занятых в последние дни территориях: "Это так называемая третья волна, состоит она из территориальных оборонцев, которые не имеют боевых навыков, но навыки палачей имеют. Спасти людей можно только окружив и уничтожив эту группировку", - убежден он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html
https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html
https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, мнения
Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
ВС РФ удерживают ранее освобожденные населенные пункты, идут ожесточенные бои
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым.
ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных. Об этом РИА Новости Крым
сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
"Идут бои в районе Купянска и Изюма. Информация, по которой Изюм взят - это фейк. На самом деле он не взят. Да, на окраинах идут бои, но пока наши держатся, перебрасывают силы и ведут боевые действия", - рассказал о текущей обстановке Сивков.
По его словам, к этому времени ВС РФ удерживают все ранее освобожденные населенные пункты.
"Пока еще никакие наши населенные пункты не заняли, мы удерживаем то, что есть. Хотя ВСУ пытаются прорваться к ключевым городам – Изюму и Купянску", - продолжил он.
При этом Сивков подтвердил информацию о карательных отрядах ВСУ, которые ищут пророссийских граждан на занятых в последние дни территориях: "Это так называемая третья волна, состоит она из территориальных оборонцев, которые не имеют боевых навыков, но навыки палачей имеют. Спасти людей можно только окружив и уничтожив эту группировку", - убежден он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.