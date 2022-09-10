https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html

Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском

Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском

ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T16:05

2022-09-10T16:05

2022-09-10T16:05

специальная военная операция рф на украине

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0a/1124465629_0:38:1807:1054_1920x0_80_0_0_b4577602131c5114cc02516c6cd8a769.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.По его словам, к этому времени ВС РФ удерживают все ранее освобожденные населенные пункты.При этом Сивков подтвердил информацию о карательных отрядах ВСУ, которые ищут пророссийских граждан на занятых в последние дни территориях: "Это так называемая третья волна, состоит она из территориальных оборонцев, которые не имеют боевых навыков, но навыки палачей имеют. Спасти людей можно только окружив и уничтожив эту группировку", - убежден он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/zhiteley-kharkovskoy-oblasti-prizvali-vyekhat-iz-zony-boevykh-deystviy-1124462574.html

https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html

https://crimea.ria.ru/20220908/v-kupyanske-obyavlena-evakuatsiya-naseleniya-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124437202.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, мнения