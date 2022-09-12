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В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T11:52
2022-09-12T11:52
харьковская область
специальная военная операция рф на украине
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
харьковская область
российская федерация (россия, рф)
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харьковская область, специальная военная операция рф на украине, общество, российская федерация (россия, рф)
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области

Глава ВГА Ганчев: в РФ прибыли около пяти тыс. харьковских беженцев

11:52 12.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМесто приема беженцев с Украины в Белгородской области
Место приема беженцев с Украины в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
"Те люди, которые смогли выйти, сейчас обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь. Уже порядка пяти тысяч людей смогли выйти на территорию Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", передает РИА Новости.
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
Военная техника ВС РФ на Харьковском направлении.
10:58Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил причины перегруппировки войск РФ в Харьковской области
 
Харьковская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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