https://crimea.ria.ru/20220912/v-rossiyu-pribyli-okolo-pyati-tysyach-bezhentsev-iz-kharkovskoy-oblasti-1124476518.html
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T11:52
2022-09-12T11:52
2022-09-12T11:52
харьковская область
специальная военная операция рф на украине
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.
https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html
харьковская область
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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харьковская область, специальная военная операция рф на украине, общество, российская федерация (россия, рф)
В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области
Глава ВГА Ганчев: в РФ прибыли около пяти тыс. харьковских беженцев