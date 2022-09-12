https://crimea.ria.ru/20220912/v-rossiyu-pribyli-okolo-pyati-tysyach-bezhentsev-iz-kharkovskoy-oblasti-1124476518.html

В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области

В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022

В Россию прибыли около пяти тысяч беженцев из Харьковской области

В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T11:52

2022-09-12T11:52

2022-09-12T11:52

харьковская область

специальная военная операция рф на украине

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В РФ прибыли около пяти тысяч беженцев их Харьковской области, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава ВГА Харьковской области призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий и выезжать в направлении российской границы.

https://crimea.ria.ru/20220912/ekspert-obyasnil-prichiny-peregruppirovki-voysk-rf-v-kharkovskoy-oblasti-1124475725.html

харьковская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, специальная военная операция рф на украине, общество, российская федерация (россия, рф)