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В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры
В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры
В Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T17:01
2022-09-10T17:02
специальная военная операция рф на украине
общество
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий &gt;&gt;По его данным, добровольцы оказывают волонтерскую помощь всем прибывшим: регистрируют, размещают, обеспечивают питанием, заправляют машины для возможности дальнейшего передвижения по территории РФ.В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев ранее рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.
https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html
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белгородская область
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специальная военная операция рф на украине, общество, белгородская область
В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры

Отряд волонтеров переброшен для помощи харьковским беженцам в Белгородскую область

17:01 10.09.2022 (обновлено: 17:02 10.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины
На пункте по приёму беженцев из Украины - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Перебросили наш сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из пунктов временного размещения. Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области из-за усилившихся обстрелов украинских националистов", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий >>
По его данным, добровольцы оказывают волонтерскую помощь всем прибывшим: регистрируют, размещают, обеспечивают питанием, заправляют машины для возможности дальнейшего передвижения по территории РФ.
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Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.
Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев ранее рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.
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