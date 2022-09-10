https://crimea.ria.ru/20220910/v-belgorod-massovo-pribyvayut-bezhentsy-im-na-pomosch-priekhali-volontery-1124466069.html

В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры

В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Белгород массово прибывают беженцы, им на помощь приехали волонтеры

В Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T17:01

2022-09-10T17:01

2022-09-10T17:02

специальная военная операция рф на украине

общество

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Белгородскую область массово прибывают беженцы из Харьковской области, для помощи людям в регион направлен сводный отряд из 30 волонтеров, ранее работавших в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Жителей Харьковской области призвали выехать из зоны боевых действий >>По его данным, добровольцы оказывают волонтерскую помощь всем прибывшим: регистрируют, размещают, обеспечивают питанием, заправляют машины для возможности дальнейшего передвижения по территории РФ.В субботу ВСУ продолжили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут на окраинах Изюма, однако город продолжает оставаться под контролем российских военных, как и другие ранее освобожденные населенные пункты. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, обстановка в районе тяжелая, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ много пострадавших и жертв среди мирного населения, большие инфраструктурные разрушения.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев ранее рекомендовал жителям покинуть зону боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Мирных жителей ждут в России, "погранслужба оповещена о беженцах", всем будет оказана необходимая помощь.

https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html

https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество, белгородская область