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ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 14.09.2022
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют
Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T14:01
2022-09-14T14:01
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют

При обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области есть разрушения, людей вывозят

14:01 14.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.
До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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