https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti--lyudey-evakuiruyut-1124501714.html

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 14.09.2022

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют

Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T14:01

2022-09-14T14:01

2022-09-14T14:01

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия