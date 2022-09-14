https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti--lyudey-evakuiruyut-1124501714.html
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 14.09.2022
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют
Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T14:01
2022-09-14T14:01
2022-09-14T14:01
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Красный Хутор Белгородской области, людей вывозят на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ ударили по белгородскому селу Шелаево, в результате чего ранения получили два мирных жителя.До этого в Белгородской области при обстреле села Логачевка погиб один человек и еще четверо получили ранения. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220913/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1124488271.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – людей эвакуируют
При обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области есть разрушения, людей вывозят