https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html

В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России

В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России

В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T13:24

2022-09-13T13:24

2022-09-13T13:24

дмитрий песков

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Он также дал оценку критическим высказываниям по поводу проведения СВО, назвав их проявлением плюрализма, которое допустимо до тех пор, пока остается в рамках законодательства РФ и добавил, что "грань в этом вопросе весьма и весьма тонкая". При этом Песков подчеркнул, что Кремль видит консолидацию граждан вокруг решений президента РФ по специальной военной операции:Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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