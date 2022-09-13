https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html
В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:24
2022-09-13T13:24
2022-09-13T13:24
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Он также дал оценку критическим высказываниям по поводу проведения СВО, назвав их проявлением плюрализма, которое допустимо до тех пор, пока остается в рамках законодательства РФ и добавил, что "грань в этом вопросе весьма и весьма тонкая". При этом Песков подчеркнул, что Кремль видит консолидацию граждан вокруг решений президента РФ по специальной военной операции:Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/chto-proiskhodit-na-zaporozhskom-napravlenii-pryamo-seychas--vlasti-regiona-1124489753.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, украина
В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Песков: о мобилизации в России речи не идет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"В настоящий момент об этом речи нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он также дал оценку критическим высказываниям по поводу проведения СВО, назвав их проявлением плюрализма, которое допустимо до тех пор, пока остается в рамках законодательства РФ и добавил, что "грань в этом вопросе весьма и весьма тонкая". При этом Песков подчеркнул, что Кремль видит консолидацию граждан вокруг решений президента РФ по специальной военной операции:
"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - заявил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита, в том числе с применением западного оружия.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.