Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220916/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-sentyabrya-1124533543.html
Главные события и заявления дня: 16 сентября
Главные события и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Главные события и заявления дня: 16 сентября
ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T22:11
2022-09-16T22:17
главное за день
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
политика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243242_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e7985b6d8f9bb30fc71eb4a84ad36c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена. Итоги саммита ШОС. Заявление Путина. В Крым идет шторм с ураганным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова обстреляли Белгородскую областьОдин человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. По предварительной информации, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Удар по центру ХерсонаВС Украины обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. В результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. 13 человек получили ранения.В Луганске в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрывГенпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.В Бердянске убит замглавы ВГА и его женаУбиты заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документСоветом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве.Путин о терактах ВСУ: Россия сдержанна до поры до времениРоссия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.В Крым идет штормШтормовое предупреждение о ливнях, сильном ветре и резком падении температуры воздуха объявлено в Крыму на 18 и 19 сентября.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
https://crimea.ria.ru/20220916/na-linii-soprikosnoveniya-kak-poselki-lnr-vstrechayut-grazhdan-iz-kupyanska-1124525122.html
https://crimea.ria.ru/20220916/pozhar-v-belogorskom-rayone--chto-sluchilos-1124529749.html
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243242_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_614ba403d6bf34f7f9ada2023ce07aab.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, херсонская область, луганская народная республика (лнр), запорожская область, политика, крым
Главные события и заявления дня: 16 сентября

Главные события и заявления пятницы, 16 сентября

22:11 16.09.2022 (обновлено: 22:17 16.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена. Итоги саммита ШОС. Заявление Путина. В Крым идет шторм с ураганным ветром.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
17:57
Киев придумал наказание за российский паспорт
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. По предварительной информации, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.
Удар по центру Херсона
ВС Украины обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. В результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. 13 человек получили ранения.
Последствия удара по администрации Херсона
12:43
Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших
В Луганске в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.
В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
Убиты заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.
Жительница Сватовского района Луганской Народной Республики
14:16
На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве.
Путин о терактах ВСУ: Россия сдержанна до поры до времени
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"... Мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно очень сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом — ответ будет более серьезный", - сказал президент.
В Крым идет шторм
Штормовое предупреждение о ливнях, сильном ветре и резком падении температуры воздуха объявлено в Крыму на 18 и 19 сентября.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Горение сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
15:40
Пожар в Белогорском районе – что случилось
Главное за деньХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьПолитикаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11Главные события и заявления дня: 16 сентября
21:41Галкина* объявили иноагентом
21:41Почему электронные сигареты не лучший способ бросить курить – ученый
21:20Запор скорпионов и ритуальные клизмы майя: кому дали Шнобелевскую премию
20:46Как избавиться от храпа – совет врача
20:15Севастополь атакует заморский вредитель
19:52Путин озвучил условия встречи с Зеленским
19:44Россияне смогут встретить Новый Год на Крымском мосту
19:21Россия сдержанна до поры до времени — Путин
19:13Вино в пакетах – Роскачество оценило перспективу
18:50Аэропорт популярного курорта Франции переименуют в честь Елизаветы II
18:31Когда закончится ремонт на бульваре Ленина в Симферополе
18:16Турция будет платить за газ в рублях — Путин
17:57Киев придумал наказание за российский паспорт
17:22Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал
17:06Турция будет добиваться от России скидки на газ – СМИ
16:56Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
16:37Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти
16:10Убил мать на дне рождения сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
15:54При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
Лента новостейМолния