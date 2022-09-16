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Главные события и заявления дня: 16 сентября
Главные события и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Главные события и заявления дня: 16 сентября
ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T22:11
2022-09-16T22:11
2022-09-16T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена. Итоги саммита ШОС. Заявление Путина. В Крым идет шторм с ураганным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова обстреляли Белгородскую областьОдин человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. По предварительной информации, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Удар по центру ХерсонаВС Украины обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. В результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. 13 человек получили ранения.В Луганске в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрывГенпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.В Бердянске убит замглавы ВГА и его женаУбиты заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документСоветом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве.Путин о терактах ВСУ: Россия сдержанна до поры до времениРоссия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.В Крым идет штормШтормовое предупреждение о ливнях, сильном ветре и резком падении температуры воздуха объявлено в Крыму на 18 и 19 сентября.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
https://crimea.ria.ru/20220916/na-linii-soprikosnoveniya-kak-poselki-lnr-vstrechayut-grazhdan-iz-kupyanska-1124525122.html
https://crimea.ria.ru/20220916/pozhar-v-belogorskom-rayone--chto-sluchilos-1124529749.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, херсонская область, луганская народная республика (лнр), запорожская область, политика, крым
Главные события и заявления дня: 16 сентября
Главные события и заявления пятницы, 16 сентября
22:11 16.09.2022 (обновлено: 22:17 16.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена. Итоги саммита ШОС. Заявление Путина. В Крым идет шторм с ураганным ветром.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область
Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ
города Валуйки в Белгородской области. По предварительной информации, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.
ВС Украины обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации.
В результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. 13 человек получили ранения.
В Луганске в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва
в здании ведомства в Луганске. Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.
В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
Убиты
заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.
Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документ
Советом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита был принят пакет документов
, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве.
Путин о терактах ВСУ: Россия сдержанна до поры до времени
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"... Мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно очень сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом — ответ будет более серьезный", - сказал президент.
Штормовое предупреждение
о ливнях, сильном ветре и резком падении температуры воздуха объявлено в Крыму на 18 и 19 сентября.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.