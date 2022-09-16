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Главные события и заявления дня: 16 сентября

Главные события и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Главные события и заявления дня: 16 сентября

ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T22:11

2022-09-16T22:11

2022-09-16T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгородскую область и нанесли удар по центру Херсона. В Луганске в результате взрыва погиб генпрокурор. В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена. Итоги саммита ШОС. Заявление Путина. В Крым идет шторм с ураганным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова обстреляли Белгородскую областьОдин человек погиб и двое пострадали в результате ночного обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. По предварительной информации, один мирный житель погиб, двое получили ранения. Местные власти пообещали помочь людям с восстановлением домов и автотранспорта.Удар по центру ХерсонаВС Украины обстреляли центр Херсона, ракеты попали в здание областной администрации. В результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб. 13 человек получили ранения.В Луганске в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрывГенпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.В Бердянске убит замглавы ВГА и его женаУбиты заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.Итоги саммита ШОС: советом глав принят 21 документСоветом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита был принят пакет документов, среди которых - заявления об обеспечении международной энергетической и продовольственной безопасности и договор о долгосрочной дружбе и сотрудничестве.Путин о терактах ВСУ: Россия сдержанна до поры до времениРоссия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.В Крым идет штормШтормовое предупреждение о ливнях, сильном ветре и резком падении температуры воздуха объявлено в Крыму на 18 и 19 сентября.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

https://crimea.ria.ru/20220916/kiev-pridumal-nakazanie-za-rossiyskiy-pasport-1124532358.html

https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html

https://crimea.ria.ru/20220916/na-linii-soprikosnoveniya-kak-poselki-lnr-vstrechayut-grazhdan-iz-kupyanska-1124525122.html

https://crimea.ria.ru/20220916/pozhar-v-belogorskom-rayone--chto-sluchilos-1124529749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, херсонская область, луганская народная республика (лнр), запорожская область, политика, крым