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При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли - РИА Новости Крым, 16.09.2022
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
В результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, 13 получили ранения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T15:54
2022-09-16T15:57
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, 13 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.В пятницу ВСУ атаковали здание администрации Херсонской области, предположительно обстрел вели ракетами HIMARS. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар пришелся по тому крылу, где находится его кабинет. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, в результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Представитель экстренных служб города сообщил РИА Новости, что жертвами ракетного удара стали три человека, двое из которых – случайные прохожие.
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
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херсонская область, происшествия
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли

Три человека погибли, 13 ранены: последствия удара по администрации в Херсоне

15:54 16.09.2022 (обновлено: 15:57 16.09.2022)
 
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Скорая помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Валерий Звонарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, 13 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В пятницу ВСУ атаковали здание администрации Херсонской области, предположительно обстрел вели ракетами HIMARS. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар пришелся по тому крылу, где находится его кабинет. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, в результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб.
Последствия удара по администрации Херсона
12:43
Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших
"Были ранены 13 человек. Бригады скорой помощи в считанные минуты после ракетного удара прибыли на место происшествия. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Херсона: три пациента находятся в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней тяжести", — сообщили в региональном минздраве.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия удара по Херсону
11:29
ВСУ нанесли удар по центру Херсона
Представитель экстренных служб города сообщил РИА Новости, что жертвами ракетного удара стали три человека, двое из которых – случайные прохожие.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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