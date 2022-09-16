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При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли - РИА Новости Крым, 16.09.2022
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
В результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, 13 получили ранения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T15:54
2022-09-16T15:54
2022-09-16T15:57
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации Херсонской области погибли три человека, 13 получили ранения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.В пятницу ВСУ атаковали здание администрации Херсонской области, предположительно обстрел вели ракетами HIMARS. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар пришелся по тому крылу, где находится его кабинет. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, в результате удара ранена начальник департамента труда, а ее водитель погиб.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Представитель экстренных служб города сообщил РИА Новости, что жертвами ракетного удара стали три человека, двое из которых – случайные прохожие.
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
https://crimea.ria.ru/20220916/vsu-nanesli-udar-po-tsentru-khersona-1124523258.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
Три человека погибли, 13 ранены: последствия удара по администрации в Херсоне
15:54 16.09.2022 (обновлено: 15:57 16.09.2022)