https://crimea.ria.ru/20220914/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-14-sentyabrya-1124507590.html
Главные события и заявления дня: 14 сентября
Главные события и заявления дня: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Главные события и заявления дня: 14 сентября
Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Армения и Азербайджан обвинили друг РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T22:05
2022-09-14T22:05
2022-09-14T22:05
главное за день
крым
сергей аксенов
в мире
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия. В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненые. В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерых. Назначен новый глава Раздольненского района Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричестваЕврокомиссия предложила странам ЕС уменьшить потребление электричества в часы пиковой стоимости для сокращения потребления газа."Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", – отмечается в сообщении ЕК.Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирияМинистерства обороны Армении и Азербайджана предъявили друг другу встречные обвинения в нарушении режима прекращения огня на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом сообщили в оборонных ведомствах государств."Сегодня, начиная с 8:00 (7:00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", – сообщили в Минобороны Армении.В свою очередь, Минобороны Азербайджана представили свои аргументы, подтверждающие эскалацию армянской стороной.На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелкаУтром в среду, 14 сентября, пресс-служба киргизской погранслужбы Госкомитета Национальной безопасности сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана, одна из сторон применила минометы. Причиной конфликта, по версии киргизской стороны, стало пребывание таджикских служащих на неподконтрольной им погрантерритории. Днем перестрелка возобновилась, четыре военных были ранены, один убит.В МИД России призвали Киргизию и Таджикистан пресечь провокации на границе стран.В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненыеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей села Красный Хутор из-за обстрелов ВСУ."Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", – сообщил Гладков.Утром 14 сентября ВСУ обстреляли также село Шелаево, двое мирных жителей получили ранения.В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерыхЗа включение в одном из ресторанов Бахчисарая боевой песни запрещенной в РФ организации украинских националистов (ОУН)*, а также публичные действия, "направленные на дискредитацию использования ВС РФ" осуждены шестеро человек. Об этом сообщили в пресс-службе местного райсуда.Назначен новый глава Раздольненского района КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов назначил исполняющим обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника"Он проходит процедуру назначения", – сказал Аксенов.Накануне Аксенов сообщал об уходе в отставку бывшего главы района Андрея Захарова. (ОУН)* – Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html
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https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenil-veroyatnost-novykh-ugroz-vsu-dlya-kryma-1124504882.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, сергей аксенов, в мире, белгородская область
Главные события и заявления дня: 14 сентября
Главные события и заявления среды, 14 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия. В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненые. В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерых. Назначен новый глава Раздольненского района Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества
Еврокомиссия предложила странам ЕС уменьшить потребление электричества
в часы пиковой стоимости для сокращения потребления газа.
"Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", – отмечается в сообщении ЕК.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Министерства обороны Армении и Азербайджана предъявили друг другу встречные обвинения в нарушении режима прекращения огня
на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом сообщили в оборонных ведомствах государств.
"Сегодня, начиная с 8:00 (7:00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", – сообщили в Минобороны Армении.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана представили свои аргументы, подтверждающие эскалацию армянской стороной.
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Утром в среду, 14 сентября, пресс-служба киргизской погранслужбы Госкомитета Национальной безопасности сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана
, одна из сторон применила минометы. Причиной конфликта, по версии киргизской стороны, стало пребывание таджикских служащих на неподконтрольной им погрантерритории. Днем перестрелка возобновилась, четыре военных были ранены, один убит
.
В МИД России призвали Киргизию и Таджикистан пресечь провокации на границе стран.
"Призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненые
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
об эвакуации жителей села Красный Хутор из-за обстрелов ВСУ.
"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", – сообщил Гладков.
Утром 14 сентября ВСУ обстреляли также село Шелаево
, двое мирных жителей получили ранения.
В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерых
За включение в одном из ресторанов Бахчисарая боевой песни запрещенной в РФ организации украинских националистов (ОУН)*, а также публичные действия, "направленные на дискредитацию использования ВС РФ" осуждены шестеро человек
. Об этом сообщили в пресс-службе местного райсуда.
"Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные наказания – от штрафов в размере 50 тысяч рублей до административного ареста от 5 до 15 суток", – отмечалось в сообщении.
Назначен новый глава Раздольненского района Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил
исполняющим обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника
"Он проходит процедуру назначения", – сказал Аксенов.
Накануне Аксенов сообщал об уходе в отставку бывшего главы района Андрея Захарова.
(ОУН)* – Запрещенная в России экстремистская организация