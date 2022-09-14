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Главные события и заявления дня: 14 сентября

Главные события и заявления дня: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Главные события и заявления дня: 14 сентября

Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Армения и Азербайджан обвинили друг РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T22:05

2022-09-14T22:05

2022-09-14T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричества. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия. В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненые. В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерых. Назначен новый глава Раздольненского района Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить потребление электричестваЕврокомиссия предложила странам ЕС уменьшить потребление электричества в часы пиковой стоимости для сокращения потребления газа."Комиссия предлагает обязательство снизить потребление электроэнергии не менее чем на 5% в определенные часы пиковой цены", – отмечается в сообщении ЕК.Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирияМинистерства обороны Армении и Азербайджана предъявили друг другу встречные обвинения в нарушении режима прекращения огня на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом сообщили в оборонных ведомствах государств."Сегодня, начиная с 8:00 (7:00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", – сообщили в Минобороны Армении.В свою очередь, Минобороны Азербайджана представили свои аргументы, подтверждающие эскалацию армянской стороной.На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелкаУтром в среду, 14 сентября, пресс-служба киргизской погранслужбы Госкомитета Национальной безопасности сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана, одна из сторон применила минометы. Причиной конфликта, по версии киргизской стороны, стало пребывание таджикских служащих на неподконтрольной им погрантерритории. Днем перестрелка возобновилась, четыре военных были ранены, один убит.В МИД России призвали Киргизию и Таджикистан пресечь провокации на границе стран.В Белгородской области объявили эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ, есть раненыеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей села Красный Хутор из-за обстрелов ВСУ."Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения. Глава Белгородского района вывозит жителей на безопасное расстояние", – сообщил Гладков.Утром 14 сентября ВСУ обстреляли также село Шелаево, двое мирных жителей получили ранения.В Крыму за песню украинских нацистов на свадьбе осудили шестерыхЗа включение в одном из ресторанов Бахчисарая боевой песни запрещенной в РФ организации украинских националистов (ОУН)*, а также публичные действия, "направленные на дискредитацию использования ВС РФ" осуждены шестеро человек. Об этом сообщили в пресс-службе местного райсуда.Назначен новый глава Раздольненского района КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов назначил исполняющим обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника"Он проходит процедуру назначения", – сказал Аксенов.Накануне Аксенов сообщал об уходе в отставку бывшего главы района Андрея Захарова. (ОУН)* – Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html

https://crimea.ria.ru/20220914/kadyrov-nazval-vbrosom-informatsiyu-ob-otstuplenii-rossiyskikh-voysk-1124504349.html

https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenil-veroyatnost-novykh-ugroz-vsu-dlya-kryma-1124504882.html

https://crimea.ria.ru/20220914/v-kruiz-na-poezde-programma-krymskiy-voyazh-startuet-v-oktyabre-1124502905.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сергей аксенов, в мире, белгородская область