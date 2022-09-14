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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T11:02
2022-09-14T11:02
армения
азербайджан
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом говорится в сообщении ведомств двух государств, пишет РИА Новости.В ночь на 13 сентября ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позже кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В свою очередь в Азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что перемирие было нарушено армянской стороной."Вооруженные силы Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.Ведомства подчеркнули, что в данной ситуации применяются "ответные меры". Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели почти полусотни человек после начала конфликта с Азербайджаном. Глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что в ситуации обострения отношений между Арменией и Азербайджаном последний "никогда не один" – Турция рядом.
https://crimea.ria.ru/20220913/zachem-i-kem-razmorozhen-armyano-azerbaydzhanskiy-konflikt--politolog-1124492951.html
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армения, азербайджан, в мире
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия

Минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в срыве перемирия

11:02 14.09.2022
 
© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе в Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе в Азербайджаном
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе, назначенном на 13 и 14 сентября. Об этом говорится в сообщении ведомств двух государств, пишет РИА Новости.
В ночь на 13 сентября ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позже кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
"Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 8:00 (7:00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", — сообщили в Министерстве обороны Армении.
В свою очередь в Азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что перемирие было нарушено армянской стороной.
"Вооруженные силы Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, из минометов и артиллерийских установок различного калибра", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Ведомства подчеркнули, что в данной ситуации применяются "ответные меры". Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели почти полусотни человек после начала конфликта с Азербайджаном. Глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что в ситуации обострения отношений между Арменией и Азербайджаном последний "никогда не один" – Турция рядом.
 
АрменияАзербайджанВ мире
 
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