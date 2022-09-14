В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе
В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан пресечь провокации на границе двух стран
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан определить положение государственных границ между двумя странами путем размежевания. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Утром в среду, 14 сентября, пресс-служба киргизской погранслужбы Госкомитета Национальной безопасности сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана, одна из сторон применила минометы. Причиной конфликта, по версии киргизской стороны, стало пребывание таджикских служащих на неподконтрольной им погрантерритории. Днем перестрелка возобновилась, четыре военных были ранены, один убит.
За напряженной ситуацией на киргизско-таджикской границе внимательно следит российская сторона, заявила Захарова. Кроме того, МИД РФ готов содействовать сторонам конфликта для скорейшего достижения мира.
"Призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций. Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями", - говорится в комментарии.