https://crimea.ria.ru/20220914/v-mid-rf-otsenili-obstanovku-na-kirgizsko-tadzhikskoy-granitse-1124506812.html

В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе

В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе

В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан определить положение государственных границ между двумя странами путем размежевания. Об этом говорится в комментарии... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

происшествия

в мире

политика

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан определить положение государственных границ между двумя странами путем размежевания. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Утром в среду, 14 сентября, пресс-служба киргизской погранслужбы Госкомитета Национальной безопасности сообщила о перестрелке между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана, одна из сторон применила минометы. Причиной конфликта, по версии киргизской стороны, стало пребывание таджикских служащих на неподконтрольной им погрантерритории. Днем перестрелка возобновилась, четыре военных были ранены, один убит.За напряженной ситуацией на киргизско-таджикской границе внимательно следит российская сторона, заявила Захарова. Кроме того, МИД РФ готов содействовать сторонам конфликта для скорейшего достижения мира.

https://crimea.ria.ru/20220914/ranenye-i-ubitye---chto-proiskhodit-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana-1124499405.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)