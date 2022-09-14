https://crimea.ria.ru/20220914/ranenye-i-ubitye---chto-proiskhodit-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana-1124499405.html

Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка между пограничниками двух стран, пишут РИА Новости со ссылкой на погранслужбу киргизского... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T12:07

2022-09-14T12:07

2022-09-14T12:08

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка между пограничниками двух стран, пишут РИА Новости со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности.По данным ГКНБ Кыргызстана, в ходе утренней перестрелки на границе ранены два киргизских пограничника. В результате разрыва мины от миномета один получил легкое осколочное ранение, второй контужен. Пострадавшие получили медпомощь, их состояние удовлетворительное.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана, с таджикской стороны в ходе первой перестрелки один пограничник был убит, двое получили ранения. Раненые доставлены в центральную больницу Исфара.Первая перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла между пограничниками стран утром 14 сентября, одна из сторон применила минометы. Перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".

https://crimea.ria.ru/20220914/perestrelka-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana--chto-izvestno-1124497250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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