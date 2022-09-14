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Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка между пограничниками двух стран, пишут РИА Новости со ссылкой на погранслужбу киргизского... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:07
2022-09-14T12:08
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка между пограничниками двух стран, пишут РИА Новости со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности.По данным ГКНБ Кыргызстана, в ходе утренней перестрелки на границе ранены два киргизских пограничника. В результате разрыва мины от миномета один получил легкое осколочное ранение, второй контужен. Пострадавшие получили медпомощь, их состояние удовлетворительное.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана, с таджикской стороны в ходе первой перестрелки один пограничник был убит, двое получили ранения. Раненые доставлены в центральную больницу Исфара.Первая перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла между пограничниками стран утром 14 сентября, одна из сторон применила минометы. Перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".
https://crimea.ria.ru/20220914/perestrelka-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana--chto-izvestno-1124497250.html
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в мире, происшествия
Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана

На таджикской границе четыре военных ранены, один убит, перестрелка возобновилась

12:07 14.09.2022 (обновлено: 12:08 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСитуация на границе Киргизии и Таджикистана
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Игорь Егоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась перестрелка между пограничниками двух стран, пишут РИА Новости со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности.
"По состоянию на 14:00 (11:00 мск), в местности Как-Сай Баткенского района пограничники Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается", — цитирует ресурс представителя пресс-службы.
По данным ГКНБ Кыргызстана, в ходе утренней перестрелки на границе ранены два киргизских пограничника. В результате разрыва мины от миномета один получил легкое осколочное ранение, второй контужен. Пострадавшие получили медпомощь, их состояние удовлетворительное.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана, с таджикской стороны в ходе первой перестрелки один пограничник был убит, двое получили ранения. Раненые доставлены в центральную больницу Исфара.
Первая перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла между пограничниками стран утром 14 сентября, одна из сторон применила минометы. Перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".
Военнослужащий в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
09:31
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
 
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