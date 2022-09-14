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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. Об этом со ссылкой на пресс-центр... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T09:31
2022-09-14T09:31
2022-09-14T09:31
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. Об этом со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщает РИА Новости."На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявили в ведомстве.По данным пресс-службы, перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".Предварительно, раненых с киргизской стороны нет. Уточняется, что начальник Баткенского областного управления погранслужбы по телефону уже пообщался с руководителем Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана."Стороны планируют проведение встречи. Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в пресс-центре.И уточнили, что на данный момент перестрелка прекратилась. Комментариев таджикистанской стороны по инциденту пока нет.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.
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в мире, происшествия
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. Об этом со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщает РИА Новости.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".
"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - добавили в пограничном ведомстве.
Предварительно, раненых с киргизской стороны нет. Уточняется, что начальник Баткенского областного управления погранслужбы по телефону уже пообщался с руководителем Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана.
"Стороны планируют проведение встречи. Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в пресс-центре.
И уточнили, что на данный момент перестрелка прекратилась. Комментариев таджикистанской стороны по инциденту пока нет.
Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.