https://crimea.ria.ru/20220914/perestrelka-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana--chto-izvestno-1124497250.html

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. Об этом со ссылкой на пресс-центр... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T09:31

2022-09-14T09:31

2022-09-14T09:31

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. Об этом со ссылкой на пресс-центр киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности сообщает РИА Новости."На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявили в ведомстве.По данным пресс-службы, перестрелка произошла в Булак-Башы Баткенском районе после того, как киргизский пограничный наряд заметил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы".Предварительно, раненых с киргизской стороны нет. Уточняется, что начальник Баткенского областного управления погранслужбы по телефону уже пообщался с руководителем Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана."Стороны планируют проведение встречи. Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для стабилизации обстановки", - добавили в пресс-центре.И уточнили, что на данный момент перестрелка прекратилась. Комментариев таджикистанской стороны по инциденту пока нет.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.

https://crimea.ria.ru/20220913/zachem-i-kem-razmorozhen-armyano-azerbaydzhanskiy-konflikt--politolog-1124492951.html

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в мире, происшествия