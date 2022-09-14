https://crimea.ria.ru/20220914/aksenov-nazval-imya-novogo-rukovoditelya-razdolnenskogo-rayona-1124502405.html

Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района

Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района

Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма будет Дмитрий Олейник, сейчас он проходит процедуру назначения на должность первого... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T14:33

2022-09-14T14:33

2022-09-14T14:37

крым

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма будет Дмитрий Олейник, сейчас он проходит процедуру назначения на должность первого заместителя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Денис Сергеевич будет представлен первым заместителем, он проходит процедуру назначения. Фактически будет исполнять обязанности главы в течение трех месяцев", - сказал глава Крыма на совещании по проблемным вопросам Раздольненского района в среду.Накануне Аксенов сообщил, что глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров подал в отставку и до официального назначения исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации района Татьяна Шамрай.

https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-novaya-otstavka-po-sobstvennomu-zhelaniyu-ushel-glava-rayona-1124494805.html

крым

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2022

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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя