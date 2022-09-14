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Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района
Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района
Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма будет Дмитрий Олейник, сейчас он проходит процедуру назначения на должность первого... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T14:33
2022-09-14T14:37
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма будет Дмитрий Олейник, сейчас он проходит процедуру назначения на должность первого заместителя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Денис Сергеевич будет представлен первым заместителем, он проходит процедуру назначения. Фактически будет исполнять обязанности главы в течение трех месяцев", - сказал глава Крыма на совещании по проблемным вопросам Раздольненского района в среду.Накануне Аксенов сообщил, что глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров подал в отставку и до официального назначения исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации района Татьяна Шамрай.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-novaya-otstavka-po-sobstvennomu-zhelaniyu-ushel-glava-rayona-1124494805.html
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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района

Раздольненский район Крыма возглавит Дмитрий Олейник, сообщил Аксенов

14:33 14.09.2022 (обновлено: 14:37 14.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района Крыма будет Дмитрий Олейник, сейчас он проходит процедуру назначения на должность первого заместителя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Денис Сергеевич будет представлен первым заместителем, он проходит процедуру назначения. Фактически будет исполнять обязанности главы в течение трех месяцев", - сказал глава Крыма на совещании по проблемным вопросам Раздольненского района в среду.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 18:10
В Крыму новая отставка: по собственному желанию ушел глава района
Накануне Аксенов сообщил, что глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров подал в отставку и до официального назначения исполнять обязанности будет первый заместитель главы администрации района Татьяна Шамрай.
 
КрымСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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