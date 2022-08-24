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Главные события и заявления дня: 24 августа

Главные события и заявления дня: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Главные события и заявления дня: 24 августа

Убит глава поселка Михайловка Запорожской области. Семьи из ЛДНР и освобожденных регионов получат выплаты на школьников. Украинские диверсанты повредили ведущую РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T21:59

2022-08-24T21:59

2022-08-24T22:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Убит глава поселка Михайловка Запорожской области. Семьи из ЛДНР и освобожденных регионов получат выплаты на школьников. Украинские диверсанты повредили ведущую в Крым ЛЭП. В Литве предложили на границе спрашивать у россиян о Крыме. ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. Турция настаивает на "возвращении" Крыма Украине. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Убит глава поселка Михайловка Запорожской областиПогиб глава военно-гражданской администрации поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко – в его машине сработало подложенное взрывное устройство направленного действия. Мужчина умер в больнице.В момент взрыва в машине также находилась приемная дочь Сушко, которую он вез в детский сад. По счастливой случайности ребенок выжил и не получил критических ранений.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту убийства уголовное дело.Семьи из ЛДНР и освобожденных регионов получат выплаты на школьниковПрезидент России Владимир Путин поручил провести единовременные выплаты к началу учебного года на школьников в размере 10 тысяч рублей. Их получат родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Выплаты будут производиться при условии, если дети приступили к обучению в школах, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года.Украинские диверсанты повредили ведущую в Крым ЛЭПУкраинские диверсанты в пригороде Мелитополя пытались взорвать опоры ЛЭП, ведущие в Крым. В результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подача электроэнергии не нарушена. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.В Литве предложили на границе спрашивать у россиян о КрымеГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма.По его словам, въезд в страну россиян, считающих Крым частью РФ, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".Ландсбергис также отметил, что подобную меру также следует ввести властям Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши.ВСУ обстреляли Каховскую ГЭСУкраинские военные в очередной раз обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию.По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, обстрел велся из американский системы залпового огня HIMARS. Было выпущено более 10 ракет. Системы ПВО сбили большинство из них, есть незначительное количество попаданий в районе гидроэлектростанции.Турция настаивает на "возвращении" Крыма Украине"Возвращение" Крыма Украине должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.По его словам, позиция Анкары по этому вопросу не изменилась с 2014 года.Политолог-востоковед Андрей Чупрыгин, комментируя заявление Калына, отметил, что в период украинского кризиса президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится к укреплению влияния на перспективных для Турции территориях – Средиземноморье, Ближний Восток и другие.По мнению эксперта, позиция Анкары по Крыму – это скорее ситуативно-оппортунистические действия со стороны Эрдогана, который эксплуатирует ситуацию с крымскими татарами. "Он их пытается обнять и пригласить их в свой проект тюркского мира. Для него это не столько помощь крымским татарам, сколько еще один из рычагов влияния на южное побережье черноморского региона", - сказал Чупрыгин.

https://crimea.ria.ru/20220824/vo-vremya-vzryva-v-mashine-pogibshego-glavy-vga-byla-ego-doch-1124275252.html

https://crimea.ria.ru/20220824/ukrainskie-diversanty-povredili-lep-veduschuyu-v-krym-1124273676.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html

https://crimea.ria.ru/20220824/predstavitel-erdogana-pozitsiya-ankary--vozvraschenie-kryma-ukraine-1124270092.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, турция, херсонская область, запорожская область, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии