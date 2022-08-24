https://crimea.ria.ru/20220824/vsu-byut-artilleriey-po-kakhovskoy-ges-1124278170.html

ВСУ бьют из артиллерии по Каховской ГЭС

ВСУ бьют из артиллерии по Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 24.08.2022

ВСУ бьют из артиллерии по Каховской ГЭС

ВСУ в среду наносят очередные удары по Каховской ГЭС. Об этом сообщил заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T15:50

2022-08-24T15:50

2022-08-24T15:56

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. ВСУ в среду наносят очередные удары по Каховской ГЭС. Об этом сообщил заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС", — сказал он в комментарии РИА Новости.По его словам, воздушная тревога продолжается, информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.ВСУ постоянно обстреливают территорию ГЭС в Новой Каховке, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Из-за постоянных обстрелов гидроэлектростанция работает в аварийном режиме: функционируют только три турбогенератора из шести.Как заявил заместитель директора гидроэлектростанции Арсений Зеленский, в случае повреждения плотины Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, что может спровоцировать развитие ядерной катастрофы.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html

https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-voyska-nanesli-seriyu-raketnykh-udarov-v-rayone-kakhovskoy-ges-1123998193.html

херсонская область

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия