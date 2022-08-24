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Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:18
2022-08-24T09:18
2022-08-24T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". Об этом со ссылкой на LRT сообщает РИА Новости.Ландсбергис заявил, что пограничник вправе задать вопросы об отношении въезжающего в страну гражданина РФ к СВО и о принадлежности Крыма.Он также подчеркнул, что Литва может ввести такую меру и в одностороннем порядке, однако эффективнее было бы сделать это всем граничащим с Россией странам.Ранее глава МИД заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html
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литва, в мире, крым
Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил задавать россиянам на границе вопрос про Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". Об этом со ссылкой на LRT сообщает РИА Новости.
Ландсбергис заявил, что пограничник вправе задать вопросы об отношении въезжающего в страну гражданина РФ к СВО и о принадлежности Крыма.
"И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы", — сказал Ландсбергис.
Он также подчеркнул, что Литва может ввести такую меру и в одностороннем порядке, однако эффективнее было бы сделать это всем граничащим с Россией странам.
Ранее глава МИД заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".