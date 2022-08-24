https://crimea.ria.ru/20220824/chey-krym-v-litve-predlozhili-na-granitse-sprashivat-rossiyan-o-statuse-1124268840.html

Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе

Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T09:18

2022-08-24T09:18

2022-08-24T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой разрешать въезд в страну россиянам только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что российская принадлежность полуострова "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". Об этом со ссылкой на LRT сообщает РИА Новости.Ландсбергис заявил, что пограничник вправе задать вопросы об отношении въезжающего в страну гражданина РФ к СВО и о принадлежности Крыма.Он также подчеркнул, что Литва может ввести такую меру и в одностороннем порядке, однако эффективнее было бы сделать это всем граничащим с Россией странам.Ранее глава МИД заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html

https://crimea.ria.ru/20220804/v-litve-ischerpany-vozmozhnosti-razmescheniya-bezhentsev-s-ukrainy--smi-1124067747.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, в мире, крым