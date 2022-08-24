https://crimea.ria.ru/20220824/ukrainskie-diversanty-povredili-lep-veduschuyu-v-krym-1124273676.html

Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым

Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым

Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T12:42

2022-08-24T12:42

2022-08-24T12:42

новая жизнь на освобожденных территориях

мелитополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости.По данным ресурса, в результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подачу электроэнергии не нарушил. Сейчас к месту происшествия направлены ремонтники. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.Ранее в понедельник стало известно о подрыве автомобиля главы ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, в результате он погиб.

мелитополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия