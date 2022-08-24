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Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
новая жизнь на освобожденных территориях
мелитополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости.По данным ресурса, в результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подачу электроэнергии не нарушил. Сейчас к месту происшествия направлены ремонтники. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.Ранее в понедельник стало известно о подрыве автомобиля главы ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, в результате он погиб.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мелитополь, происшествия
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП под Мелитополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости.
По данным ресурса, в результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подачу электроэнергии не нарушил. Сейчас к месту происшествия направлены ремонтники. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.
Ранее в понедельник стало известно о подрыве автомобиля
главы ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, в результате он погиб.