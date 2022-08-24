Рейтинг@Mail.ru
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220824/ukrainskie-diversanty-povredili-lep-veduschuyu-v-krym-1124273676.html
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:42
2022-08-24T12:42
новая жизнь на освобожденных территориях
мелитополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/36/1114163682_0:87:2449:1465_1920x0_80_0_0_2cc0884f2e7cd318b840464faa610834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости.По данным ресурса, в результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подачу электроэнергии не нарушил. Сейчас к месту происшествия направлены ремонтники. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.Ранее в понедельник стало известно о подрыве автомобиля главы ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, в результате он погиб.
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/36/1114163682_0:0:2177:1633_1920x0_80_0_0_89ac1ce227cfeeaa7330df653d2f1a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелитополь, происшествия
Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым

Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП под Мелитополем

12:42 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ
ЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты пытались взорвать ЛЭП в пригороде Мелитополя, ведущую в Крым, сообщает РИА Новости.
По данным ресурса, в результате диверсии повреждена одна из опор ЛЭП, поставляющей электроэнергию в Мелитополь и далее в направлении Крыма. Однако серьезных разрушений взрыв не нанес, подачу электроэнергии не нарушил. Сейчас к месту происшествия направлены ремонтники. Отмечается, что это не первая попытка подрывов на линиях электропередач.
Ранее в понедельник стало известно о подрыве автомобиля главы ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Ивана Сушко, в результате он погиб.
Новая жизнь на освобожденных территорияхМелитопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Дорогу Бахчисарай-Ялта отремонтируют за два года
14:16Во время взрыва в машине погибшего главы ВГА была его дочь
14:05В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года
13:59Задержание и обыски у экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана – что известно
13:44МВД выплатит миллион рублей за помощь в задержании командиров "Азова"*
13:39Эксперт оценила итоги СВО за полгода для России
13:06В Севастополе осужден сторонник украинского национализма
12:58В Судаке спасатели вызволили зажатую в авто после ДТП женщину
12:49ВС России уничтожили пытавшихся форсировать реку Ингулец националистов
12:42Украинские диверсанты повредили ЛЭП, ведущую в Крым
12:40В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ
12:32Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
12:27Вернут ли в России масочный режим
12:20Президент Латвии решил изолировать русских
12:19Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
12:15Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
12:10В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
11:57Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
11:45Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине
11:43Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
Лента новостейМолния