https://crimea.ria.ru/20220824/sbito-bolshinstvo-vypuschennykh-po-kakhovskoy-ges-raket-himars--vlasti-1124281965.html

Сбито большинство выпущенных по Каховской ГЭС ракет HIMARS – власти

Сбито большинство выпущенных по Каховской ГЭС ракет HIMARS – власти - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Сбито большинство выпущенных по Каховской ГЭС ракет HIMARS – власти

Артиллеристская атака украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, сбито большинство ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T18:48

2022-08-24T18:48

2022-08-24T18:48

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Артиллеристская атака украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, сбито большинство ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.По словам Леонтьева, Каховскую ГЭС обстреливали из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область, приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220824/vsu-byut-artilleriey-po-kakhovskoy-ges-1124278170.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)