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В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС
В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС
В Запорожской области задержаны двое сотрудников Запорожской атомной электростанции, их подозревают в пособничестве ВСУ при наведении ударов по территории... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T18:29
2022-08-17T19:12
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Запорожской области задержаны двое сотрудников Запорожской атомной электростанции, их подозревают в пособничестве ВСУ при наведении ударов по территории Энергодара и непосредственно ЗАЭС. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. По его словам, оценивать подобные действия как содействие международному терроризму недостаточно, пособничество ВСУ представитель Запорожской ВГА назвал "атомным терроризмом". "Наводить удары по атомной станции, на ней же работая… я не знаю, что двигало этими людьми - финансовая составляющая или ненависть к своим землякам? Ближайшее будущее покажет. Но то, что своими действиями они содействовали угрозе безопасности своего региона, десятка миллионов жителей от Москвы до Берлина, - это точно. При этом задержанные утверждают, что они и думать не думали, знать не знали и не подозревали", – добавил он. Также Рогов отметил, что по статье за международный терроризм задержанным "гарантированно грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения". В настоящее время сотрудников ЗАЭС допрашивают, ведутся следственные действия.В понедельник ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.Ранее МИД РФ призывал Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции.Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах &gt;&gt;С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС &gt;&gt;Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ataka-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-professora-yaderschika-1124170607.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, украина
В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС

Власти Запорожской ВГА сообщили о задержании двух сотрудников ЗАЭС – пособников ВСУ

18:29 17.08.2022 (обновлено: 19:12 17.08.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В Запорожской области задержаны двое сотрудников Запорожской атомной электростанции, их подозревают в пособничестве ВСУ при наведении ударов по территории Энергодара и непосредственно ЗАЭС. Об этом РИА Новости Крым рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"Сотрудниками МВД задержаны два действующих работника Запорожской АЭС. По оперативной информации, уже подтвержденной техническими средствами, они наводили удары и по жилой застройке Энергодара, и непосредственно по атомной станции, на которой работали. Как минимум речь идет о координации ударов в нескольких случаях", – сказал Рогов.

По его словам, оценивать подобные действия как содействие международному терроризму недостаточно, пособничество ВСУ представитель Запорожской ВГА назвал "атомным терроризмом".
"Наводить удары по атомной станции, на ней же работая… я не знаю, что двигало этими людьми - финансовая составляющая или ненависть к своим землякам? Ближайшее будущее покажет. Но то, что своими действиями они содействовали угрозе безопасности своего региона, десятка миллионов жителей от Москвы до Берлина, - это точно. При этом задержанные утверждают, что они и думать не думали, знать не знали и не подозревали", – добавил он.
Также Рогов отметил, что по статье за международный терроризм задержанным "гарантированно грозит от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения". В настоящее время сотрудников ЗАЭС допрашивают, ведутся следственные действия.
В понедельник ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.
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С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС >>
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
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