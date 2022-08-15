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Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД
Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД
Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T17:12
2022-08-15T17:12
запорожская область
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
мария захарова
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции. Об этом говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД России.Она отметила, что зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, вызывает "серьезную озабоченность"."Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", — считает представитель МИД.При этом, по ее словам, западный подход не находит поддержки у большинства членов международного сообщества."Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий. Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам. Эти люди, как и жители России и Украины, будут подвержены неимоверному риску, если бандеровцы не прекратят удары", — подчеркнула Захарова.Она также добавила, что подобные заявления предназначены для препятствования работе миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС,"Решительно осуждаем попытки воспрепятствовать этой миссии. В тесном взаимодействии с Агентством и его руководством будем делать все необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны", — заключила официальный представитель МИД России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, но атака была отражена российскими средствами ПВО.
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ataka-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-professora-yaderschika-1124170607.html
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запорожская область
российская федерация (россия, рф)
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запорожская область, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), мария захарова, украина, политика

Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД

17:12 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции. Об этом говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД России.
"Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в т.ч. в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева. Эти удары продолжались и в тот момент, когда есовские делегаты в Вене собирали подписи под своим заявлением – вместо того, чтобы решительно одернуть режим Зеленского, упивающийся собственной безнаказанностью", — заявила Захарова.
Она отметила, что зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, вызывает "серьезную озабоченность".
"Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", — считает представитель МИД.
При этом, по ее словам, западный подход не находит поддержки у большинства членов международного сообщества.
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"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий. Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам. Эти люди, как и жители России и Украины, будут подвержены неимоверному риску, если бандеровцы не прекратят удары", — подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что подобные заявления предназначены для препятствования работе миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС,
"Решительно осуждаем попытки воспрепятствовать этой миссии. В тесном взаимодействии с Агентством и его руководством будем делать все необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны", — заключила официальный представитель МИД России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, но атака была отражена российскими средствами ПВО.
 
Запорожская областьМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Российская Федерация (Россия, РФ)Мария ЗахароваУкраинаПолитика
 
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