https://crimea.ria.ru/20220815/rossiya-prizyvaet-zapad-prekratit-igry-vokrug-zaporozhskoy-aes--mid-1124171258.html

Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД

Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД

Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T17:12

2022-08-15T17:12

2022-08-15T17:12

запорожская область

министерство иностранных дел рф (мид рф)

российская федерация (россия, рф)

мария захарова

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции. Об этом говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД России.Она отметила, что зацикленность авторов заявления на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, вызывает "серьезную озабоченность"."Тем самым прикрываются внешнеполитические провалы Запада, который вновь ставит русофобские внешнеполитические взгляды выше объективности, задач нераспространения и ядерной безопасности. Понятно, чего стоят все их прежние клятвы в приверженности международно-правовым основам в ядерной области", — считает представитель МИД.При этом, по ее словам, западный подход не находит поддержки у большинства членов международного сообщества."Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий. Дальнейшее попустительство со стороны западных кураторов Украины просто преступно, в том числе по отношению к их собственным гражданам. Эти люди, как и жители России и Украины, будут подвержены неимоверному риску, если бандеровцы не прекратят удары", — подчеркнула Захарова.Она также добавила, что подобные заявления предназначены для препятствования работе миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС,"Решительно осуждаем попытки воспрепятствовать этой миссии. В тесном взаимодействии с Агентством и его руководством будем делать все необходимое, чтобы специалисты МАГАТЭ оказались на станции и дали правдивую оценку разрушительным действиям украинской стороны", — заключила официальный представитель МИД России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, но атака была отражена российскими средствами ПВО.

https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ataka-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-professora-yaderschika-1124170607.html

https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

украина

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запорожская область, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), мария захарова, украина, политика