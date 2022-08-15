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Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах
Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах
В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T17:49
2022-08-15T17:49
запорожская область
политика
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.По его словам, заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и носит пропагандистский характер."Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", — отметил Ульянов.Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению профессора-ядерщика Александра Колдобского, если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные.
https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html
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запорожская область, политика, российская федерация (россия, рф), в мире
Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах

Ни слова про обстрелы: постпред РФ при МАГАТЭ прокомментировал заявление 40 стран

17:49 15.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и носит пропагандистский характер.
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"Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", — отметил Ульянов.
Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению профессора-ядерщика Александра Колдобского, если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные.
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