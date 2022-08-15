https://crimea.ria.ru/20220815/ulyanov-v-zayavlenii-40-stran-po-zaes-umalchivaetsya-ob-obstrelakh-1124171748.html

Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах

Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах

В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T17:49

2022-08-15T17:49

2022-08-15T17:49

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.По его словам, заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и носит пропагандистский характер."Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", — отметил Ульянов.Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению профессора-ядерщика Александра Колдобского, если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные.

https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html

https://crimea.ria.ru/20220811/zachem-vsu-byut-po-zaporozhskoy-aes---mnenie-politologa-1124129285.html

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запорожская область, политика, российская федерация (россия, рф), в мире