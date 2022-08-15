Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах
Ни слова про обстрелы: постпред РФ при МАГАТЭ прокомментировал заявление 40 стран
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В совместном заявлении 40 стран по Запорожской АЭС нет ни слова про обстрелы станции, что может побудить Киев к дальнейшим провокациям. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, заявление не имеет никакого отношения к реальной политике и носит пропагандистский характер.
"Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов по сути дела поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", — отметил Ульянов.
Россия настоятельно призывает страны Запада оставить "безответственные игры и интриги" вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению профессора-ядерщика Александра Колдобского, если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные.