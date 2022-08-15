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Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС
Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС
Если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T16:37
2022-08-15T16:53
запорожская область
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский."Одно дело, если они будут стремиться повредить реактор — его просто остановит система внутренней безопасности. Сами реакторы сконструированы так, что они выдерживают прямое падение самолета, и с ними трудно что-то сделать. Но вот если они доберутся до хранилища радиоактивных отходов или оперативного хранилища атмосферного топлива, — последствия могут быть очень плохие, но для этого надо знать, как именно и где они расположены на станции", — рассказал эксперт.Колдобский напомнил, что для остановки реактора достаточно нажать кнопку аварийного отключения. Также необходимо убедиться, что будут работать системы энергоснабжения реактора, ведь помимо того, что он вырабатывает электричество, он еще и является его крупным потребителем."Что касается поставок электричества с Запорожской АЭС, то, насколько я знаю, его основным потребителем является отнюдь не территории, например Донбасса, а сама же Украина. Поэтому, если они хотят сидеть без электричества — это их дело. А что касается их планов, фантазировать на эту тему, с моей точки зрения, то же самое, что разбираться в фантазии содержащихся в психиатрической клинике", — считает специалист.Эксперт рассказал, что Запорожская - самая крупная из четырех АЭС на Украине, а на всех станциях установлено всего 15 энергоблоков разного типа.При этом он порекомендовал спокойнее реагировать на заявления Украины, так как они уже не раз себя дискредитировали."Я призываю не очень возбуждаться по поводу заявлений Украины. Там мы можем слышать и про колонизацию Марса, и многое другое. Людям как-то надо себя поставить на гребень информационной волны, где их, как я понимаю, уже устали держать. Поэтому единственный способ здесь парировать — военная операция. На этих людей никакие дипломатические аргументы не влияют", — заключил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, но атака была отражена российскими средствами ПВО.
https://crimea.ria.ru/20220813/obstrely-ukrainoy-kakhovskoy-ges-chrevaty-yadernoy-katastrofoy--zelenskiy-1124157163.html
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запорожская область
украина
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Сергей Жабин
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4.7
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60
запорожская область, украина, мнения
Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС

Профессор Колдобский: защитить Запорожскую АЭС от атак ВСУ можно только военным путем

16:37 15.08.2022 (обновлено: 16:53 15.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Если Украина будет стремиться повредить реактор на Запорожской АЭС — его просто остановит система безопасности, но если станция превратится в объект военной атаки — средства для предотвращения этого могут быть только военные. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института международных отношений Московского инженерно-физического института Александр Колдобский.
"Одно дело, если они будут стремиться повредить реактор — его просто остановит система внутренней безопасности. Сами реакторы сконструированы так, что они выдерживают прямое падение самолета, и с ними трудно что-то сделать. Но вот если они доберутся до хранилища радиоактивных отходов или оперативного хранилища атмосферного топлива, — последствия могут быть очень плохие, но для этого надо знать, как именно и где они расположены на станции", — рассказал эксперт.
Колдобский напомнил, что для остановки реактора достаточно нажать кнопку аварийного отключения. Также необходимо убедиться, что будут работать системы энергоснабжения реактора, ведь помимо того, что он вырабатывает электричество, он еще и является его крупным потребителем.
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"Что касается поставок электричества с Запорожской АЭС, то, насколько я знаю, его основным потребителем является отнюдь не территории, например Донбасса, а сама же Украина. Поэтому, если они хотят сидеть без электричества — это их дело. А что касается их планов, фантазировать на эту тему, с моей точки зрения, то же самое, что разбираться в фантазии содержащихся в психиатрической клинике", — считает специалист.
Эксперт рассказал, что Запорожская - самая крупная из четырех АЭС на Украине, а на всех станциях установлено всего 15 энергоблоков разного типа.
"Что может прийти в голову сумасшедшим, я не знаю. Но если станция превратится в объект военной атаки, средства для предотвращения могут быть только одни — военные. Никаких гражданских планов по предотвращению военной атаки на такой объект просто не существует. Точнее говоря, есть один — это международное законодательство, но во что оно сейчас превращено, вы видите сами", — сказал Колдобский.
При этом он порекомендовал спокойнее реагировать на заявления Украины, так как они уже не раз себя дискредитировали.
"Я призываю не очень возбуждаться по поводу заявлений Украины. Там мы можем слышать и про колонизацию Марса, и многое другое. Людям как-то надо себя поставить на гребень информационной волны, где их, как я понимаю, уже устали держать. Поэтому единственный способ здесь парировать — военная операция. На этих людей никакие дипломатические аргументы не влияют", — заключил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ВСУ в очередной раз стреляли по Запорожской АЭС, но атака была отражена российскими средствами ПВО.
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