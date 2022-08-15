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ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы
ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 15.08.2022
ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы
ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T18:46
2022-08-15T18:51
запорожская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт &gt;&gt;В зоне поражения оказались жилые районы, промзона и село Ивановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее МИД РФ призывал Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции.Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах &gt;&gt;С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС &gt;&gt;Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.Ранее Рогов заявил, что остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь.
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ataka-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-professora-yaderschika-1124170607.html
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html
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запорожская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы

Украинские войска обстреливают Энергодар, в районе ЗАЭС взрывы

18:46 15.08.2022 (обновлено: 18:51 15.08.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
"Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок", — цитирует ресурс сообщение.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.
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В зоне поражения оказались жилые районы, промзона и село Ивановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС >>
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Ранее Рогов заявил, что остановить обстрелы ЗАЭС, которые производятся ВСУ по корректировкам из США и Британии, может только дальнейшее продвижение войск РФ и освобождение ряда населенных пунктов на правом берегу Днепра, откуда ведется огонь.
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