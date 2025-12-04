https://crimea.ria.ru/20251204/v-moskve-zhiltsy-mkd-otravilis-neizvestnym-veschestvom-v-khode-dezinsektsii-1151402634.html

В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции

В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме по улице Нижегородская, где жильцы отравились в ходе дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Ранее в социальных медиа появилась информация о том, что число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло до трех. Уточнялось, что люди пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру. Также сообщалось, что из девятиэтажки эвакуируют всех жителей.Ранее в Ставропольском крае семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась.В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажкахПятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семьеЧетыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре

