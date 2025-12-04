Рейтинг@Mail.ru
В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции - РИА Новости Крым, 04.12.2025
В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме по улице Нижегородская, где жильцы отравились
2025-12-04T12:43
2025-12-04T12:43
москва
отравление
происшествия
прокуратура москвы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме по улице Нижегородская, где жильцы отравились в ходе дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Ранее в социальных медиа появилась информация о том, что число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло до трех. Уточнялось, что люди пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру. Также сообщалось, что из девятиэтажки эвакуируют всех жителей.Ранее в Ставропольском крае семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась.В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажкахПятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семьеЧетыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре
москва, отравление, происшествия, прокуратура москвы, новости
В Москве жильцы МКД отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции

В Москве прокуратура организовала проверку после отравления жильцов МКД в ходе дезинсекции

12:43 04.12.2025
 
© Прокуратура МосквыВ Москве жильцы отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
В Москве жильцы отравились неизвестным веществом в ходе дезинсекции
© Прокуратура Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме по улице Нижегородская, где жильцы отравились в ходе дезинсекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ранее в социальных медиа появилась информация о том, что число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло до трех. Уточнялось, что люди пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру. Также сообщалось, что из девятиэтажки эвакуируют всех жителей.
"По предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция. Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре", - говорится в заявлении надзорного ведомства.
Ранее в Ставропольском крае семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась.
В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.
