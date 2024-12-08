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Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре
Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре
На Кубани неизвестным веществом отравились четыре подростка, из них три девочки учатся в одной школе. Прокуратура Прикубанского административного округа города... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T19:21
2024-12-08T20:23
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отравление
краснодарский край
кубань
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. На Кубани неизвестным веществом отравились четыре подростка, из них три девочки учатся в одной школе. Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Семьи пострадавших на учете в полиции не состояли и считаются благополучными, уточнили в ведомстве."В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям образовательных учреждений, в которых обучаются девочки, а также органов системы профилактики", – подчеркнули в прокуратуре.При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее в Красноярском крае отцу четверых погибших от отравления детей было предъявлено обвинение. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах – не проветрил помещение и не обработал поверхности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19 детей отравились в школьной столовой в НовочебоксарскеСемья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенокВ Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
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РИА Новости Крым
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краснодар, новости, происшествия, отравление, краснодарский край, кубань, больница
Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре

В Краснодаре четыре школьницы отравились неизвестным веществом

19:21 08.12.2024 (обновлено: 20:23 08.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. На Кубани неизвестным веществом отравились четыре подростка, из них три девочки учатся в одной школе. Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что девушки-подростки в возрасте от 14 до 16 лет, три из которых обучаются в одной школе, отравились неизвестным веществом. В настоящее время все находятся в больнице, в сознании, их жизни ничего не угрожает", – сказано в сообщении.

Семьи пострадавших на учете в полиции не состояли и считаются благополучными, уточнили в ведомстве.
"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям образовательных учреждений, в которых обучаются девочки, а также органов системы профилактики", – подчеркнули в прокуратуре.
При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Красноярском крае отцу четверых погибших от отравления детей было предъявлено обвинение. По информации следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах – не проветрил помещение и не обработал поверхности.
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