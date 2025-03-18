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8-летняя девочка насмерть отравилась ядом для насекомых на Ставрополье
8-летняя девочка насмерть отравилась ядом для насекомых на Ставрополье - РИА Новости Крым, 18.03.2025
8-летняя девочка насмерть отравилась ядом для насекомых на Ставрополье
Семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась. Об этом сообщают в следственном... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:53
2025-03-18T15:53
2025-03-18T15:55
ставропольский край
прокуратура ставропольского края
происшествия
отравление
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.Отмечается, что трагедия произошла 17 марта в городе Новоалександровске. Семья с двумя маленькими детьми почувствовала резкое ухудшение самочувствия и вызвала скорую. По предварительным данным, причиной отравления могла стать обработка подвального помещения частного домовладения специальным средством от насекомых, которую глава семейства сделал накануне.В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи по ст. 109 УК РФ. Следователи осматривают место происшествия, назначены экспертизы. В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажкахПятый ребенок умер в отравившейся дихлофосом красноярской семьеЧетыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре
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ставропольский край, прокуратура ставропольского края, происшествия, отравление, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
8-летняя девочка насмерть отравилась ядом для насекомых на Ставрополье
В Ставропольском крае семья с двумя детьми отравилась ядом для насекомых
15:53 18.03.2025 (обновлено: 15:55 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Отмечается, что трагедия произошла 17 марта в городе Новоалександровске. Семья с двумя маленькими детьми почувствовала резкое ухудшение самочувствия и вызвала скорую.
"Все члены семьи были госпитализированы. В результате в больнице от отравления наступила смерть 8-летней девочки. 12-летний мальчик в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать обработка подвального помещения частного домовладения специальным средством от насекомых, которую глава семейства сделал накануне.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи по ст. 109 УК РФ. Следователи осматривают место происшествия, назначены экспертизы.
В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей
шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка
12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности
, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели
четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне.
По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.
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