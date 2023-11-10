https://crimea.ria.ru/20231110/borba-po-pravilam-kak-pobedit-nasekomykh-i-gryzunov-v-mnogoetazhkakh-1132698895.html

Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажках

Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажках - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажках

Одна из насущных проблем жильцов многоквартирных домов - тараканы, блохи, различные грызуны. Они мешают жить, переносят различные инфекции, опасные заболевания. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T06:37

2023-11-10T06:37

2023-11-10T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Одна из насущных проблем жильцов многоквартирных домов - тараканы, блохи, различные грызуны. Они мешают жить, переносят различные инфекции, опасные заболевания. Как с ними должны бороться управляющие компании и что делать, если они бездействуют, рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму" директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров Анатолий и его заместитель Олег Бышук.Однако, по словам директора ЖКХ Контроля РК, почти никто правил не соблюдает. Чаще всего два раза в год вызывают какую-либо организацию, или присылают своего сотрудника для выполнения работ. Но он должен быть обучен, подготовлен, должен знать, как пользоваться индивидуальными средствами защиты, какие яды использовать.По его словам, для того, чтобы уменьшить количество подобных ситуаций, на федеральном уровне было принято решение внести изменения в федеральный закон о лицензировании. Со следующего года все организации, занимающиеся дератизацией, дезинсекцией, должны будут иметь лицензию, которую выдает Роспотребнадзор.Также в Роспотребнадзор могут обратиться и жильцы многоквартирных домов, если в доме присутствуют насекомые, а управляющая организация не реагирует или не проводит повторных работ, если проблема не решена. Дератизация и дезинсекция - обязательная услуга в числе оплачиваемых жильцами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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