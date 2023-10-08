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В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится
В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится - РИА Новости Крым, 08.10.2023
В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится
С чем связано увеличение численности растительноядных клопов в Крыму и когда они "уйдут" из домов жителей полуострова, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T08:27
2023-10-08T08:27
радио "спутник в крыму"
крым
мнения
сергей иванов
природа
экология
общество
клопы в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С чем связано увеличение численности растительноядных клопов в Крыму и когда они "уйдут" из домов жителей полуострова, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.Нежданные гости не относятся к хищным видам – это растительноядные клопы, они питаются соком растений, для человека неопасны и вообще совершенно безобидны, заверил Иванов.По мнению эксперта, нашествие клопов на дома крымчан в этом году объясняется, скорее всего, погодой.Однако назвать точную причину сложно, добавил он, и подчеркнул, что это зависит от множества факторов."Иногда в природе так складывается, что совпадают факторы, и мы наблюдаем массовое появление каких-то насекомых. Недавно мы фиксировали большую численность божьих коровок, в этом году их тоже довольно много", – заметил эксперт.Кроме того, у клопов не так много врагов, которые могли бы их уничтожить, к тому же они хорошо себя защищают, отметил профессор. На теле этих полужесткокрылых насекомых есть пахучие железы, и запах, который они распространяют, неприятный, например, птицы клопов избегают. Кроме того, насекомые хорошо маскируются. Цвет их может быть зеленым, как листва, или буро-серым, как пожухлая трава и земля. Так что мало кто из хищников может помешать расти их популяции, резюмировал эксперт, "но терпеть осталось недолго".Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь атакует заморский вредительЖивотные мигранты осваивают КрымУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу
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крым, мнения, сергей иванов, природа, экология, общество, клопы в крыму, новости крыма
В Крыму нашествие клопов: в чем причины и когда это кончится

Профессор Иванов назвал причины увеличения численности клопов в Крыму

08:27 08.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Скриншот с видео РоссельхознадзораМраморный коричневый клоп - новая угроза для аграриев
Мраморный коричневый клоп - новая угроза для аграриев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости Крым . Скриншот с видео Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С чем связано увеличение численности растительноядных клопов в Крыму и когда они "уйдут" из домов жителей полуострова, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.
Нежданные гости не относятся к хищным видам – это растительноядные клопы, они питаются соком растений, для человека неопасны и вообще совершенно безобидны, заверил Иванов.
По мнению эксперта, нашествие клопов на дома крымчан в этом году объясняется, скорее всего, погодой.

"Мы наблюдали довольно сухую погоду в летнее время. Может быть, это явилось причиной, поскольку концентрация сока увеличивается у растений, и для клопов это послужило положительным фактором, который повлиял на их численность", – пояснил Иванов.

Однако назвать точную причину сложно, добавил он, и подчеркнул, что это зависит от множества факторов.
"Иногда в природе так складывается, что совпадают факторы, и мы наблюдаем массовое появление каких-то насекомых. Недавно мы фиксировали большую численность божьих коровок, в этом году их тоже довольно много", – заметил эксперт.
Кроме того, у клопов не так много врагов, которые могли бы их уничтожить, к тому же они хорошо себя защищают, отметил профессор. На теле этих полужесткокрылых насекомых есть пахучие железы, и запах, который они распространяют, неприятный, например, птицы клопов избегают. Кроме того, насекомые хорошо маскируются. Цвет их может быть зеленым, как листва, или буро-серым, как пожухлая трава и земля. Так что мало кто из хищников может помешать расти их популяции, резюмировал эксперт, "но терпеть осталось недолго".
"Ждать и терпеть осталось недолго, эта история закончится очень скоро – к ноябрю, к холодам. Численность их возросла и они ищут себе места для зимовки. Большинство погибнут в эту зиму", – заключил специалист.
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