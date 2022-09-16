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Севастополь атакует заморский вредитель
Севастополь атакует заморский вредитель - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Севастополь атакует заморский вредитель
Севастопольские общественные пространства и частные владения атакуют гусеницы американской белой бабочки, победить ее не пока удается. Об этом рассказал глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T20:15
2022-09-16T20:15
2022-09-16T20:15
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские общественные пространства и частные владения атакуют гусеницы американской белой бабочки, победить ее не пока удается. Об этом рассказал глава администрации Балаклавы Евгений Бабошкин."Каждый день подрядчик травит ее. Там, где потравили – хорошо, но она тут же вылезла в другом месте", – рассказал Бабошкин в прямом эфире, транслируемом на канале городского правительства в соцсети.Уничтожить вредителя сразу во всех местах не могут. Во-первых, поскольку на территорию частных домов сотрудники службы зайти не могут – им доступны только общественные пространства. Во-вторых, "просто людей не хватает", сетует глава администрации.Он напомнил, что на придомовых территориях многоквартирных домов уничтожением заморского вредителя занимаются управляющие компании.В начале сентября о борьбе с американской белой бабочкой после многочисленных жалоб жителей Севастополе сообщал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Американская белая бабочка – вредитель плодовых культур, поедающий свыше двухсот видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том числе яблоню, абрикос, персик, сливу, черешню, шелковицу, грецкий орех, грушу, айву, клен американский, шиповник. Поражение растений приводит к их гибели.В 2015-м году в Крыму вводили карантин в связи с масштабным распространением вредителя.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда
Севастополь атакует заморский вредитель
Севастополь атакуют гусеницы американской белой бабочки – справиться с ней не получается
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские общественные пространства и частные владения атакуют гусеницы американской белой бабочки, победить ее не пока удается. Об этом рассказал глава администрации Балаклавы Евгений Бабошкин.
"Каждый день подрядчик травит ее. Там, где потравили – хорошо, но она тут же вылезла в другом месте", – рассказал Бабошкин в прямом эфире, транслируемом на канале городского правительства в соцсети.
Уничтожить вредителя сразу во всех местах не могут. Во-первых, поскольку на территорию частных домов сотрудники службы зайти не могут – им доступны только общественные пространства. Во-вторых, "просто людей не хватает", сетует глава администрации.
"В парках еще пока не видели. Но если она еще на парки пересядет – все наши потуги и старания облагородить Балаклаву пойдут прахом", – отметил Бабошкин.
Он напомнил, что на придомовых территориях многоквартирных домов уничтожением заморского вредителя занимаются управляющие компании.
В начале сентября о борьбе с американской белой бабочкой после многочисленных жалоб жителей Севастополе сообщал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Американская белая бабочка – вредитель плодовых культур, поедающий свыше двухсот видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том числе яблоню, абрикос, персик, сливу, черешню, шелковицу, грецкий орех, грушу, айву, клен американский, шиповник. Поражение растений приводит к их гибели.
В 2015-м году в Крыму вводили карантин
в связи с масштабным распространением вредителя.