https://crimea.ria.ru/20220916/sevastopol-atakuet-zamorskiy-vreditel-1124533314.html

Севастополь атакует заморский вредитель

Севастополь атакует заморский вредитель - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Севастополь атакует заморский вредитель

Севастопольские общественные пространства и частные владения атакуют гусеницы американской белой бабочки, победить ее не пока удается. Об этом рассказал глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T20:15

2022-09-16T20:15

2022-09-16T20:15

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские общественные пространства и частные владения атакуют гусеницы американской белой бабочки, победить ее не пока удается. Об этом рассказал глава администрации Балаклавы Евгений Бабошкин."Каждый день подрядчик травит ее. Там, где потравили – хорошо, но она тут же вылезла в другом месте", – рассказал Бабошкин в прямом эфире, транслируемом на канале городского правительства в соцсети.Уничтожить вредителя сразу во всех местах не могут. Во-первых, поскольку на территорию частных домов сотрудники службы зайти не могут – им доступны только общественные пространства. Во-вторых, "просто людей не хватает", сетует глава администрации.Он напомнил, что на придомовых территориях многоквартирных домов уничтожением заморского вредителя занимаются управляющие компании.В начале сентября о борьбе с американской белой бабочкой после многочисленных жалоб жителей Севастополе сообщал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Американская белая бабочка – вредитель плодовых культур, поедающий свыше двухсот видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, в том числе яблоню, абрикос, персик, сливу, черешню, шелковицу, грецкий орех, грушу, айву, клен американский, шиповник. Поражение растений приводит к их гибели.В 2015-м году в Крыму вводили карантин в связи с масштабным распространением вредителя.

https://crimea.ria.ru/20220511/v-laspi-mozhzhevelniki-porazil-opasnyy-gribok-1123202056.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда