Заявления Путина по Украине и "приказ" Зеленскому об отставке: главное

2025-12-02T22:55

2025-12-02T22:55

2025-12-02T22:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151363280_0:306:3095:2048_1920x0_80_0_0_6770c49a02369aa8f3cddc36e78f7f7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. Российский танкер у берегов Турции был атакован беспилотником. Владимиру Зеленскому дали "приказ" уйти до конца текущей недели. В Крыму ищут преступника, убившего ребенка и покушавшегося на его мать и брата. Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России. Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце в Ялте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина по УкраинеРФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас, а в ответ на пиратские атаки ВСУ на суда в Черном море расширит номенклатуру ударов по портам и кораблям, которые заходят в украинские порты. Такие заявления сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Атака на российский танкер у берегов ТурцииРоссийский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции был атакован беспилотником. У судна незначительно повреждена надстройка, оно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.Утром во вторник стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию.Зеленскому приказано уйтиВладимиру Зеленскому "приказали уйти" до конца текущей недели, однако "приказ" он выполнять не спешит и старается всячески тянуть время. Такое заявление сделал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе… Но нужно понимать следующее: если Зеленскому дали приказ уйти на этой неделе, то выполнение этого приказа может занять от нескольких недель до месяцев. Это человек, который будет тянуть время, рассказывать всевозможные басни, придумывать оправдания. Он будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В Крыму ищут убийцу ребенкаВ Симферополе 27-летний мужчина убил 12-летнего ребенка и покушался на жизнь его матери и маленького брата, злоумышленник в розыске. Об этом сообщили в Следкоме России. Трагедия произошла в ночь на 2 декабря в одном из домов в переулке Русский."27-летний молодой человек кухонным топориком совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племенника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника", – сказано в сообщении.Французские ЧВК на Украине станут целью армии РоссииФранцузские ЧВК в случае участия в вооруженном конфликте на Украине станут первоочередной законной целью ВС РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.Как сообщили в пресс-бюро ведомства, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. Для этого, в частности, разработан правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, которым разрешается задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".Выставка "Защитники земли русской" открылась в ЯлтеВыставка "Защитники земли русской" в рамках одноименного спецпроекта сайта РИА Новости Крым регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник в Ливадийском дворце-музее в Ялте.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

