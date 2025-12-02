Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце

https://crimea.ria.ru/20251202/vystavka-zaschitniki-zemli-russkoy-otkrylas-v-livadiyskom-dvortse-1151345596.html

ЛИВАДИЯ, 2 дек - РИА Новости Крым. Выставка "Защитники земли русской" в рамках одноименного спецпроекта сайта РИА Новости Крым регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" открылась во вторник в Ливадийском дворце-музее в Ялте.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Проект включает в себя серию текстовых материалов с использованием инфографик, визуально отображающих ход важнейших битв и сражений военной истории России. Данные инфографики легли в основу экспозиции.Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"В мероприятии приняли участие руководитель проектов крымского подразделения медиагруппы Анна Дятлова, обозреватель сайта РИА Новости Крым, автор текстовых материалов спецпроекта Алексей Гончаров, замглавы администрации Ялты Ренард Кутковский, заместитель директора Ливадийского дворца-музея Елена Беляева, председатель Всероссийского сообщества детей и молодежи "Движение первых", кадеты Ливадийской общеобразовательной школы.С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась министр культуры Крыма Татьяна Манежина. Она поблагодарила крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" за создание выставки и отметила, что это мероприятие играет важную роль в сохранении исторического наследия и поддержания духовных ценностей общества.Прорыв блокады ЛенинградаЗамглавы администрации Ялты Ренард Кутковский подчеркнул, что на протяжении многих веков наша страна проходила множество испытаний, но всегда находились герои, которые становились на ее защиту. Выставка "Защитники земли русской" посвящена этим героям, которые ценой собственной жизни защищали Отчизну. Кутковский поблагодарил медиагруппу "Россия сегодня" и администрацию Ливадийского дворца-музея за организацию выставки и выразил уверенность, что выставку посетят учащиеся всех школ Ялты.Анна Дятлова и Алексей Гончаров, обращаясь к участникам мероприятия, отметили, что медиагруппа "Россия сегодня" чтит память героев нашей страны, и в Год защитника Отечества создала уникальный проект, посвященный тем, кто в разные периоды истории с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Родины. Данный проект - не только дань памяти героям русской земли, он выполняет функцию популяризации исторического знания и призван внести свой вклад в борьбу с фальсификацией отечественной истории.Ранее выставка "Защитники земли русской" экспонировалась в Запорожской области на площадке Мелитопольского городского краеведческого музея и в Массандровском дворце Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" открылась в Ялте В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"

