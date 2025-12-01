Рейтинг@Mail.ru
Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/osvobozhdenie-krasnoarmeyska-i-volchanska-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-1151332623.html
Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
Российские войска освободили Красноармейск и Волчанск. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о переговорах по Украине. НАТО может рассмотреть нанесение... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T22:55
2025-12-01T22:55
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595846_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83167fc2f00ed0d63c21df44fb9bf360.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Красноармейск и Волчанск. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о переговорах по Украине. НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России в качестве обороны. Раненная при атаке на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии. Агента Киева ликвидировали при попытке убить офицера Минобороны в Крыму. Отмена виз с Саудовской Аравией и Китаем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение Красноармейска и ВолчанскаПрезидент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Командующий войсками группировки "Центр" также доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.Командующий войсками группировки "Восток" доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области.Трамп сделал заявление о переговорах по УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине и оценивает шансы достичь мирного соглашения как "хорошие". Об этом он сообщил журналистам."Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей", – сказал Трамп.Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной."Упреждающий удар" по России может рассмотреть НАТО"Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне."Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", – сказал Драгоне.Состояние раненой девочки в СевастополеВ Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка."Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное", – проинформировал глава региона.В Крыму ликвидировали киевского агентаВ Крыму предотвратили убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.Отменены визы с Саудовской Аравией и КитаемМежправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия.Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз для туристических и деловых поездок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251201/kogda-pridet-ochered-zelenskogo-posle-otstavki-ermaka--mnenie-1151322367.html
https://crimea.ria.ru/20251201/peregovory-ssha-i-ukrainy-o-chem-byla-vstrecha-vo-floride-1151313934.html
https://crimea.ria.ru/20251201/preventivnyy-udar-po-rossii-chto-stoit-za-slovami-admirala-ssha-1151316375.html
https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-12-letniy-rebenok-ranen-v-rezultate-ataki-vsu-1151312725.html
https://crimea.ria.ru/20251201/v-belorussii-upal-bespilotnik-iz-litvy-1151329460.html
https://crimea.ria.ru/20251201/orkestr-dedov-morozov-i-shou-programma-chto-gotovyat-na-novyy-god-v-krymu-1151316502.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595846_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4638186b8d03d7b60b6f8476dab450af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное

Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине – главное за день

22:55 01.12.2025
 
© РИА Новости КрымБойцы ВС РФ
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Красноармейск и Волчанск. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о переговорах по Украине. НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России в качестве обороны. Раненная при атаке на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии. Агента Киева ликвидировали при попытке убить офицера Минобороны в Крыму. Отмена виз с Саудовской Аравией и Китаем.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Освобождение Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Командующий войсками группировки "Центр" также доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.
Командующий войсками группировки "Восток" доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
22:30Радио "Спутник в Крыму"
Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение

Трамп сделал заявление о переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине и оценивает шансы достичь мирного соглашения как "хорошие". Об этом он сообщил журналистам.
"Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей", – сказал Трамп.
Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной.
Флаги Украины и США
11:47Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде

"Упреждающий удар" по России может рассмотреть НАТО

"Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", – сказал Драгоне.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
14:19Радио "Спутник в Крыму"
Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США

Состояние раненой девочки в Севастополе

В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка.
"Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное", – проинформировал глава региона.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
10:20
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

В Крыму ликвидировали киевского агента

В Крыму предотвратили убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
17:57
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы

Отменены визы с Саудовской Аравией и Китаем

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия.
Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз для туристических и деловых поездок.
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
21:08Радио "Спутник в Крыму"
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
22:47На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
22:30Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
22:17Красноармейск и Волчанск освобождены
22:03В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:52В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
Лента новостейМолния