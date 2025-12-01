https://crimea.ria.ru/20251201/osvobozhdenie-krasnoarmeyska-i-volchanska-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-1151332623.html

Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Красноармейск и Волчанск. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о переговорах по Украине. НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России в качестве обороны. Раненная при атаке на Севастополь девочка в крайне тяжелом состоянии. Агента Киева ликвидировали при попытке убить офицера Минобороны в Крыму. Отмена виз с Саудовской Аравией и Китаем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение Красноармейска и ВолчанскаПрезидент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Командующий войсками группировки "Центр" также доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.Командующий войсками группировки "Восток" доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области.Трамп сделал заявление о переговорах по УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине и оценивает шансы достичь мирного соглашения как "хорошие". Об этом он сообщил журналистам."Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей", – сказал Трамп.Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной."Упреждающий удар" по России может рассмотреть НАТО"Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне."Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", – сказал Драгоне.Состояние раненой девочки в СевастополеВ Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка."Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное", – проинформировал глава региона.В Крыму ликвидировали киевского агентаВ Крыму предотвратили убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.Отменены визы с Саудовской Аравией и КитаемМежправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия.Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз для туристических и деловых поездок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

