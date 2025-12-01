https://crimea.ria.ru/20251201/putin-podpisal-ukaz-o-bezvizovom-vezde-v-rossiyu-dlya-grazhdan-knr-1151313291.html

Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Документ размещен на... 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Документ размещен на портале правовой информации.Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.Согласно документу, данные нормы, в частности, не распространяются на граждан КНР, въезжающих в РФ для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования.Указ вступает в силу со дня его подписания - 1 декабря.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

