Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Документ размещен на... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Документ размещен на портале правовой информации.Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.Согласно документу, данные нормы, в частности, не распространяются на граждан КНР, въезжающих в РФ для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования.Указ вступает в силу со дня его подписания - 1 декабря.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Документ размещен на портале правовой информации.
Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.
"Установить, что до 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане КНР вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях", - говорится в документе.
Согласно документу, данные нормы, в частности, не распространяются на граждан КНР, въезжающих в РФ для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования.
Указ вступает в силу со дня его подписания - 1 декабря.
Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
27 октября, 09:30
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
 
Россия Китай Сотрудничество Туризм Новости Владимир Путин (политик)
 
