НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
"Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. "Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.Кроме того, он добавил, что этот сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО. Также есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры.24 ноября стало известно, что около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО принимают участие в учениях Freezing Winds 25 в Балтийском море. Маневры проходят на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТОЕвропа до конца года закупит у США оружие для Украины на $5 миллиардовИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
нато, россия, в мире, новости, безопасность
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России

НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России

09:18 01.12.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. "Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", – цитирует Драгоне РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что этот сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО. Также есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры.
24 ноября стало известно, что около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО принимают участие в учениях Freezing Winds 25 в Балтийском море. Маневры проходят на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.
Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.
