НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России
01.12.2025
2025-12-01T09:18
2025-12-01T09:18
2025-12-01T09:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. "Упреждающий удар" по России в качестве "оборонного действия" предложили рассмотреть в НАТО. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.Кроме того, он добавил, что этот сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО. Также есть юридические вопросы, связанные с возможностью пойти на такие меры.24 ноября стало известно, что около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО принимают участие в учениях Freezing Winds 25 в Балтийском море. Маневры проходят на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для дальнейшей передачи Украине.
