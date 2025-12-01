https://crimea.ria.ru/20251201/vzaimnaya-otmena-viz-rossiya-i-saudovskaya-araviya-podpisali-soglashenie-1151315698.html

Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак.В понедельник в Эр-Рияде проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнениеСанкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюРоссия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году

