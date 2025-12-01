Рейтинг@Mail.ru
Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/vzaimnaya-otmena-viz-rossiya-i-saudovskaya-araviya-podpisali-soglashenie-1151315698.html
Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T12:27
2025-12-01T12:27
саудовская аравия
россия
александр новак
новости
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151315579_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_f61cb53e403ccc2dcff72b46ec077a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак.В понедельник в Эр-Рияде проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнениеСанкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюРоссия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
саудовская аравия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151315579_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e4dba1c4533d712c343c1b9dca5156ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саудовская аравия, россия, александр новак, новости, сотрудничество, политика
Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

12:27 01.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов подписали Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене виз", – сказано в сообщении.
Подписание состоялось на полях Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны в подписании принимал участие вице-премьер РФ Александр Новак.
В понедельник в Эр-Рияде проходит Российско-Саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Правительство России ранее в ноябре одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
 
Саудовская АравияРоссияАлександр НовакНовостиСотрудничествоПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
14:07В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
13:58Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
13:50ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году
13:45Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
13:40Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
13:22В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
13:15Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
13:01Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции
12:49Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
12:39Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
12:27Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
12:15За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
12:09Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
12:02Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
11:47Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
10:38Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР
Лента новостейМолния