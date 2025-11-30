https://crimea.ria.ru/20251130/oskolkami-ot-sbitoy-vozdushnoy-tseli-v-sevastopole-tyazhelo-ranena-devochka-1151308071.html
Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-ти летняя девочка в парке Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T21:47
2025-11-30T21:47
2025-11-30T21:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-ти летняя девочка в парке Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Глава региона обратился с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Ранее в воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога, российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
В Севастополе осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка
21:47 30.11.2025 (обновлено: 21:55 30.11.2025)