Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине и оценивает шансы достичь мирного соглашения как "хорошие". Об этом он сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T06:27
2025-12-01T06:27
2025-12-01T06:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине и оценивает шансы достичь мирного соглашения как "хорошие". Об этом он сообщил журналистам, пишет РИА Новости."Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей", - сказал Трамп.Он также сообщил, что поговорил с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной."Я разговаривал с ними, и у них все в порядке. У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось. И я знаю, что Украина точно этого хочет", - отметил Трамп.Он уточнил, что в числе "сложных проблем" Киева - "существующая ситуация с коррупцией".Тем не менее, по словам американского лидера, есть надежда на заключение мирного соглашения."Я полагаю, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения", - заявил Трамп.Президент США также заявил журналистам, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению украинского конфликта."У меня нет дедлайна. Мой дедлайн — это когда война будет закончена", — ответил Трамп на соответствующий вопрос.Он также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни."Когда-то на неделе", - заявил Трамп.Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
