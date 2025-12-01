https://crimea.ria.ru/20251201/sostoyanie-ranenoy-v-sevastopole-devochki-krayne-tyazheloe---razvozhaev-1151311626.html
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил...
2025-12-01T08:45
2025-12-01T08:45
2025-12-01T08:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка.Департамент здравоохранения города и главврач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
08:45 01.12.2025 (обновлено: 08:50 01.12.2025)