Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Состояние раненной в Севастополе девочки крайне тяжелое - Развожаев
2025-12-01T08:45
2025-12-01T08:50
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка.Департамент здравоохранения города и главврач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, атаки всу на крым
08:45 01.12.2025 (обновлено: 08:50 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе врачи ночью прооперировали раненную обломками БПЛА 15-летнюю девочку, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка.
"Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное", - написал он в своем Telegram-канале.
Департамент здравоохранения города и главврач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российской детской клинической больницы, добавил Развожаев. Если состояние ребенка удастся стабилизировать, девочку сразу же транспортируют в Москву, отметил губернатор.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на Крым
 
