План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договор
План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договор
2025-11-27T12:40
2025-11-27T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта составлен в спешке, в нем надо прописать все до мелочей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.По словам Лукашенко, если не будет такой детальной проработки, стороны через какое-то время могут по-разному трактовать те или иные пункты.Президент республики также назвал неверной звучащую в Европе оценку, что мирный план Трампа якобы учитывает только позицию России и не учитывает мнение Украины.Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Накануне стало известно, что число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный план доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по УкраинеУиткофф приедет в Москву на следующей неделеКремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
План США по Украине написан в спешке: каким должен быть мирный договор

12:40 27.11.2025 (обновлено: 13:33 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта составлен в спешке, в нем надо прописать все до мелочей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"План работоспособный, и Владимир Владимирович (Путин, президент России – ред.) признает, что это хорошая основа для переговоров. Но – пусть на меня не обижается команда Трампа – он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уж совсем "на коленке", но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте, без широкого толкования, чтобы все было конкретно, до мелочи прописано", – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, если не будет такой детальной проработки, стороны через какое-то время могут по-разному трактовать те или иные пункты.
Президент республики также назвал неверной звучащую в Европе оценку, что мирный план Трампа якобы учитывает только позицию России и не учитывает мнение Украины.
"Трамп и его команда субстантивно, основательно и содержательно провели очень большую работу и с украинцами, и с европейцами, и с россиянами, и надо Трампу отдать в этом плане должное. Просто Россия оказалась более договороспособной, чем Украина. Это надо признать", – подчеркнул Лукашенко.
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Накануне стало известно, что число пунктов в мирном плане по Украине, который изначально включал 28 пунктов, сократилось до 22-х.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его из неофициальных источников.
25 ноября Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Он также сообщил, что первоначальный мирный план доработан с учетом позиции Москвы и Киева. По словам американского лидера, осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
