https://crimea.ria.ru/20251126/uitkoff-priedet-v-moskvu-na-sleduyuschey-nedele-1151190805.html

Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T09:26

2025-11-26T09:26

2025-11-26T09:51

россия

новости

сша

стивен уиткофф

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab0a04fe4ee0394ff980f6ccdc41c5ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он подчеркнул, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом"."Чтоб нам помешать. Вряд ли это делается, чтоб улучшить отношения – они сейчас выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - констатировал помощник президента.Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО. Позже план по Украине сократился до 22 пунктов.Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США, комментировал тему ранее Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - УшаковПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложеноТрамп: я не верю в победу Украины

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, сша, стивен уиткофф, юрий ушаков