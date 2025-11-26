Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Уиткофф и представители администрации США приедут в Москву на следующей неделе - Ушаков
09:26 26.11.2025 (обновлено: 09:51 26.11.2025)
© Evelyn HocksteinУиткофф
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Достигнута договоренность о том, что он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношения к украинским делам", – сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом".
"Чтоб нам помешать. Вряд ли это делается, чтоб улучшить отношения – они сейчас выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - констатировал помощник президента.
Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО. Позже план по Украине сократился до 22 пунктов.
Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США, комментировал тему ранее Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.
