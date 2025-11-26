Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/uitkoff-priedet-v-moskvu-na-sleduyuschey-nedele-1151190805.html
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T09:26
2025-11-26T09:51
россия
новости
сша
стивен уиткофф
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab0a04fe4ee0394ff980f6ccdc41c5ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он подчеркнул, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом"."Чтоб нам помешать. Вряд ли это делается, чтоб улучшить отношения – они сейчас выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - констатировал помощник президента.Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО. Позже план по Украине сократился до 22 пунктов.Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США, комментировал тему ранее Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - УшаковПлан Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложеноТрамп: я не верю в победу Украины
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b654932ca7116e395a185ebfe5c574c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, сша, стивен уиткофф, юрий ушаков
Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Уиткофф и представители администрации США приедут в Москву на следующей неделе - Ушаков

09:26 26.11.2025 (обновлено: 09:51 26.11.2025)
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Москву на следующей неделе посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его будут сопровождать представители американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Достигнута договоренность о том, что он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношения к украинским делам", – сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что часто ведет телефонные переговоры с Уиткоффом, однако их суть носит закрытый характер, и любые публикации в западных СМИ на этот счет являются "сливом".
"Чтоб нам помешать. Вряд ли это делается, чтоб улучшить отношения – они сейчас выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - констатировал помощник президента.
Некоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО. Позже план по Украине сократился до 22 пунктов.
Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США, комментировал тему ранее Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
Трамп: я не верю в победу Украины
 
РоссияНовостиСШАСтивен УиткоффЮрий Ушаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44В Крыму назначили министра внутренней политики и информации
10:42В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВО
10:37Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
10:22Новый детский парк в Евпатории дополнят амфитеатром и памп-треком
10:10В Крыму подорожал уголь
09:57Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
09:51Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
09:35Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
09:26Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе
09:11Россияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях
08:52План Трампа по Украине сократился до 22 пунктов: что предложено
08:27"Свой Афганистан": план Трампа по Украине могут заблокировать в Конгрессе
08:08Главе Крыма Сергею Аксенову – 53
07:47Дроны ВСУ атаковали столицу Чувашии – повреждены дома и ранены люди
07:32Тарифы на газ для населения – ждать ли в Крыму повышения
07:22Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
07:05Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
06:42Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в Крыму
06:09США и Великобританию сильно "штормит": что происходит и чем закончится
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Лента новостейМолния