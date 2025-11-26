https://crimea.ria.ru/20251126/lukashenko-priglasil-putina-v-minsk-na-peregovory-po-ukraine-1151204546.html

Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке... РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T15:55

2025-11-26T15:55

2025-11-26T16:03

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

владимир путин (политик)

минск

белоруссия

россия

политика

внешняя политика

новости

переговоры

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151204218_0:240:2997:1926_1920x0_80_0_0_117a01f2fce1dfea08c3577fc63e6ddc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке озвучил российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко также отметил, что ему нередко приходится отвечать на "упреки" Запада из-за сотрудничество Минска и Москвы."Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы (с Россией - ред.) не просто родные люди, а у нас юридически обоснованные действия? Мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все", - сказал Лукашенко.По словам белорусского лидера у Вашингтона уже "есть понимание", что вопрос, касающийся решения украинского конфликта "не простой и требует непростых решений" и что нужно "аккуратно вести себя".Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнениеЧто обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и УкраиныУиткофф приедет в Москву на следующей неделе

минск

белоруссия

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), минск, белоруссия, россия, политика, внешняя политика, новости, переговоры, сша, украина