Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T15:55
2025-11-26T15:55
2025-11-26T16:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке озвучил российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко также отметил, что ему нередко приходится отвечать на "упреки" Запада из-за сотрудничество Минска и Москвы."Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы (с Россией - ред.) не просто родные люди, а у нас юридически обоснованные действия? Мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все", - сказал Лукашенко.По словам белорусского лидера у Вашингтона уже "есть понимание", что вопрос, касающийся решения украинского конфликта "не простой и требует непростых решений" и что нужно "аккуратно вести себя".Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнениеЧто обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и УкраиныУиткофф приедет в Москву на следующей неделе
15:55 26.11.2025 (обновлено: 16:03 26.11.2025)
