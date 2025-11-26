Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Рейтинг@Mail.ru
2025-11-26T15:55
2025-11-26T16:03
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
владимир путин (политик)
минск
белоруссия
россия
политика
внешняя политика
новости
переговоры
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке озвучил российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко также отметил, что ему нередко приходится отвечать на "упреки" Запада из-за сотрудничество Минска и Москвы."Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы (с Россией - ред.) не просто родные люди, а у нас юридически обоснованные действия? Мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все", - сказал Лукашенко.По словам белорусского лидера у Вашингтона уже "есть понимание", что вопрос, касающийся решения украинского конфликта "не простой и требует непростых решений" и что нужно "аккуратно вести себя".Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнениеЧто обсуждали в Абу-Даби спецслужбы России и УкраиныУиткофф приедет в Москву на следующей неделе
минск
белоруссия
россия
сша
украина
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, владимир путин (политик), минск, белоруссия, россия, политика, внешняя политика, новости, переговоры, сша, украина
15:55 26.11.2025 (обновлено: 16:03 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине можно вновь провести в Минске, если у Москвы будет такое желание. Такое предложение в ходе встречи в Бишкеке озвучил российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы", - сказал он.
Лукашенко также отметил, что ему нередко приходится отвечать на "упреки" Запада из-за сотрудничество Минска и Москвы.
"Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы (с Россией - ред.) не просто родные люди, а у нас юридически обоснованные действия? Мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все", - сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера у Вашингтона уже "есть понимание", что вопрос, касающийся решения украинского конфликта "не простой и требует непростых решений" и что нужно "аккуратно вести себя".
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что новый план США по урегулированию на Украине, даже если его подпишут все стороны, может повторить судьбу Минских соглашений, а киевский режим тем временем получит необходимую ему передышку и новую помощь от ЕС для возобновления боевых действий в перспективе.
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВладимир Путин (политик)МинскБелоруссияРоссияПолитикаВнешняя политикаНовостиПереговорыСШАУкраина
 
