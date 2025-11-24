Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ

https://crimea.ria.ru/20251124/kreml-ne-khochet-obsuzhdat-amerikanskiy-plan-po-ukraine-cherez-smi-1151130675.html

Никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, в Москве очень внимательно следят за сообщения СМИ, в том числе и из Швейцарии."Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней. Из Женевы в том числе", – сказал пресс-секретарь российского президента.При этом он подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.Комментируя возможность контактов России и США, Песков напомнил, что Москва остается открытой для контактов и для переговоров с США. Но пока конкретики по этому вопросу нет.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. В администрации президента США считают состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по УкраинеЗеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и СШАТрамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

