Рейтинг@Mail.ru
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/kreml-ne-khochet-obsuzhdat-amerikanskiy-plan-po-ukraine-cherez-smi-1151130675.html
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
Никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T13:00
2025-11-24T13:00
дмитрий песков
украина
россия
переговоры
сша
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/11/1121164248_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_9199130a1d5b53238d06552504a5d351.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.По его словам, в Москве очень внимательно следят за сообщения СМИ, в том числе и из Швейцарии."Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней. Из Женевы в том числе", – сказал пресс-секретарь российского президента.При этом он подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.Комментируя возможность контактов России и США, Песков напомнил, что Москва остается открытой для контактов и для переговоров с США. Но пока конкретики по этому вопросу нет.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. В администрации президента США считают состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по УкраинеЗеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и СШАТрамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/11/1121164248_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_1f4affca11fde60e9d7ec6ba7e5ee9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, украина, россия, переговоры, сша, политика, новости
Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ

Кремль не получал данных о переговорах по Украине в Швейцарии - Песков

13:00 24.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, в Москве очень внимательно следят за сообщения СМИ, в том числе и из Швейцарии.
"Нет, мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней. Из Женевы в том числе", – сказал пресс-секретарь российского президента.
При этом он подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.

"Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, считаем невозможным и некорректным. Это первое. И не хотим этого делать", — сказал он.

Комментируя возможность контактов России и США, Песков напомнил, что Москва остается открытой для контактов и для переговоров с США. Но пока конкретики по этому вопросу нет.

План США по Украине

Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.
Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.
23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".
Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. В администрации президента США считают состоявшиеся переговоры продуктивными и назвали их значительным шагом вперед.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
 
Дмитрий ПесковУкраинаРоссияПереговорыСШАПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
13:00Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
12:56Затишье перешло под контроль Армии России
12:41Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
12:16В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
12:01Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ
11:48"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
11:39Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
11:25В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
11:16Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ
11:00В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
10:48На Кубани тушат сразу три лесных пожара
10:44Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
10:37В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
10:29Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
Лента новостейМолния