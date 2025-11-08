Рейтинг@Mail.ru
Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/yadernye-ucheniya-rf-i-prestupnyy-plan-zapada-top-novostey-nedeli-1150729933.html
Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
Угрозы со стороны США и поручение президента России Владимира Путина подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия. Преступный план Запада по... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T20:02
2025-11-08T20:02
новости
топ новостей недели
общество
в мире
россия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150754705_0:74:2170:1294_1920x0_80_0_0_a2ce959e79bb14300c83182b098bcb08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны США и поручение президента России Владимира Путина подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия. Преступный план Запада по расплавлению активной зоны ядерных реакторов Запорожской атомной станции. Коалиция Венгрии, Чехии и Словаки против Украины в ЕС. Заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об украинском конфликте. Ликвидация Госкомитета по регистрации и кадастру в Крыму. Мощные магнитные бури над Землей.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Ядерные угрозы США и ответный шаг РоссииБелый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям. Эти и другие заявления в среду сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Диверсионные планы ЗападаЗапад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию, сообщили на этой неделе в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, европейские члены НАТО призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью в европейских странах. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза.Союз против УкраиныПравящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. По мнению российского общественного и политического деятеля, публициста Николая Старикова, такая коалиция создана не будет , однако инициатива сама по себе свидетельствует о том, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине.Единственный путь УкраиныКонфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший на этой неделе в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По словам Уитакера, мир – единственный жизнеспособный путь вперед.Ликвидации Госкомрегистра в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Комитет будет упразднен с 1 января 2026 года. Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.Геомагнитная обстановкаВ течение всей недели ученые фиксировали сильные вспышки на стороне Солнца, обращенной к Земле. В четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о том, что нашей планете предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. Прогноз подтвердился уже в пятницу, 7 ноября. Геомагнитные возмущения, согласно прогнозу, успокоятся только в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251108/v-moskve-prostilis-s-legendarnym-televeduschim-yuriem-nikolaevym-1150752883.html
https://crimea.ria.ru/20251108/general-polkovnik-bulyga-naznachen-zamestitelem-sekretarya-sovbeza-rf-1150751385.html
https://crimea.ria.ru/20251108/kto-to-razbudil-baydena-zakharova-vysmeyala-zayavlenie-eks-prezidenta-ssha-1150749394.html
https://crimea.ria.ru/20251108/na-zaes-nachali-remont-povrezhdennogo-uchastka-linii-ferrosplavnaya-1-1150752390.html
https://crimea.ria.ru/20251107/s-2026-goda-v-krymu-zarabotaet-filial-rosreestra-chto-izmenitsya-dlya-lyudey-1150720116.html
https://crimea.ria.ru/20251108/putin-nazval-menshikova-chelovekom-samobytnogo-darovaniya-1150752654.html
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150754705_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_7a36fe4157027117e3268dc7f6cc7a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, топ новостей недели, общество, в мире, россия, крым
Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели

Подготовка ядерных учений в РФ и план Запада расплавить реактор ЗАЭС – топ новостей недели

20:02 08.11.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны США и поручение президента России Владимира Путина подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия. Преступный план Запада по расплавлению активной зоны ядерных реакторов Запорожской атомной станции. Коалиция Венгрии, Чехии и Словаки против Украины в ЕС. Заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об украинском конфликте. Ликвидация Госкомитета по регистрации и кадастру в Крыму. Мощные магнитные бури над Землей.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Ядерные угрозы США и ответный шаг России

Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям. Эти и другие заявления в среду сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
15:01
В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым

Диверсионные планы Запада

Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию, сообщили на этой неделе в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, европейские члены НАТО призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью в европейских странах. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза.
Андрей Булыга. Архивное фото
13:43
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ

Союз против Украины

Правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. По мнению российского общественного и политического деятеля, публициста Николая Старикова, такая коалиция создана не будет , однако инициатива сама по себе свидетельствует о том, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
12:26
"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США

Единственный путь Украины

Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший на этой неделе в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По словам Уитакера, мир – единственный жизнеспособный путь вперед.
ЗАЭС
14:23
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"

Ликвидации Госкомрегистра в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Комитет будет упразднен с 1 января 2026 года. Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.
В Крыму с 1 января заработают отделения Росреестра и Роскадастра - зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Вчера, 10:58
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

Геомагнитная обстановка

В течение всей недели ученые фиксировали сильные вспышки на стороне Солнца, обращенной к Земле. В четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о том, что нашей планете предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. Прогноз подтвердился уже в пятницу, 7 ноября. Геомагнитные возмущения, согласно прогнозу, успокоятся только в воскресенье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
14:36
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
НовостиТоп новостей неделиОбществоВ миреРоссияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
20:559 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем
20:38Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
20:02Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
19:37Когда закончится СВО – прогноз Азарова
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
18:02На Украине остановлены все государственные ТЭС
17:41Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:20В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
17:10Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
Лента новостейМолния