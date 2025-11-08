Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
Подготовка ядерных учений в РФ и план Запада расплавить реактор ЗАЭС – топ новостей недели
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны США и поручение президента России Владимира Путина подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия. Преступный план Запада по расплавлению активной зоны ядерных реакторов Запорожской атомной станции. Коалиция Венгрии, Чехии и Словаки против Украины в ЕС. Заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера об украинском конфликте. Ликвидация Госкомитета по регистрации и кадастру в Крыму. Мощные магнитные бури над Землей.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.
Ядерные угрозы США и ответный шаг России
Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям. Эти и другие заявления в среду сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Диверсионные планы Запада
Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию, сообщили на этой неделе в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, европейские члены НАТО призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта и его восприятие общественностью в европейских странах. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза.
Союз против Украины
Правящая партия Словакии Smer заявила, что поддерживает инициативу по объединению Венгрии, Чехии и Словакии в коалицию для противодействия инициативам ЕС по поддержке Украины. По мнению российского общественного и политического деятеля, публициста Николая Старикова, такая коалиция создана не будет , однако инициатива сама по себе свидетельствует о том, что в Европе еще есть политики, которые смотрят с точки зрения здравого смысла на происходящее события на Украине.
Единственный путь Украины
Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший на этой неделе в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По словам Уитакера, мир – единственный жизнеспособный путь вперед.
Ликвидации Госкомрегистра в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Комитет будет упразднен с 1 января 2026 года. Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.
Геомагнитная обстановка
В течение всей недели ученые фиксировали сильные вспышки на стороне Солнца, обращенной к Земле. В четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о том, что нашей планете предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. Прогноз подтвердился уже в пятницу, 7 ноября. Геомагнитные возмущения, согласно прогнозу, успокоятся только в воскресенье.