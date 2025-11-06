Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/magnitnye-buri-planetarnogo-masshtaba-nadvigayutsya-na-zemlyu-1150696618.html
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T10:56
2025-11-06T10:56
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
метеозависимость
земля
космос
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911288_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_19456742871c905c728b6cb3aa07e761.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.
космос
магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, метеозависимость, земля, космос, новости
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю

Самая сильная магнитная буря года ожидается на Земле 7 ноября

10:56 06.11.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.
"Земле в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении.
Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.
Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.
"Единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым: основное ядро выброса по их расчетам проходит слева от Земли, и планету заденут периферийные участки плазменного облака. Впрочем, такой же прогноз они делали и накануне, тогда как, по факту, те облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури планетарного масштаба", - сказано в тексте.
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
Магнитные буриВспышки на СолнцеСолнцеИнститут солнечно-земной физикиМетеозависимостьЗемлякосмосНовости
 
