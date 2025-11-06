https://crimea.ria.ru/20251106/magnitnye-buri-planetarnogo-masshtaba-nadvigayutsya-na-zemlyu-1150696618.html
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
космос
Самая сильная магнитная буря года ожидается на Земле 7 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.
"Земле в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении.
Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.
Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.
"Единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым: основное ядро выброса по их расчетам проходит слева от Земли, и планету заденут периферийные участки плазменного облака. Впрочем, такой же прогноз они делали и накануне, тогда как, по факту, те облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури планетарного масштаба", - сказано в тексте.
