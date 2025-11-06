https://crimea.ria.ru/20251106/magnitnye-buri-planetarnogo-masshtaba-nadvigayutsya-na-zemlyu-1150696618.html

Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю

Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в... РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно - ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

