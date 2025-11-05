Материал дополняется
Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия
Путин поручил подготовить предложения о начале испытаний ядерного оружия
17:27 05.11.2025 (обновлено: 17:34 05.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду на площадке Совбеза РФ поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским соответствующим ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", – сказал Путин на заседании с членами Совбеза РФ.
Вашингтон наращивает стратегические наступательные вооружения, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Также глава российского военного ведомства проинформировал, что США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.