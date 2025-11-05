https://crimea.ria.ru/20251105/putin-poruchil-podgotovit-dannye-dlya-nachala-ispytaniy-yadernogo-oruzhiya-1150683422.html

Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия

Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия

Президент России Владимир Путин в среду на площадке Совбеза РФ поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по... РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T17:27

2025-11-05T17:27

2025-11-05T17:34

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду на площадке Совбеза РФ поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Вашингтон наращивает стратегические наступательные вооружения, в связи с этим России целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Также глава российского военного ведомства проинформировал, что США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик)