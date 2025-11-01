Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
Аксенов подписал указ о ликвидации Госкомрегистра Крыма с 1 января 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики.
"В соответствии со статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, статьями 10, 12, 28 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 "Об исполнительных органах Республики Крым" постановляю: 1. Упразднить (ликвидировать) Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым с 1 января 2026 года", – говорится в тексте указа.
Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма, отмечается в указе.
