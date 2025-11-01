Рейтинг@Mail.ru
Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/aksenov-obyavil-o-likvidatsii-goskomiteta-po-registratsii-i-kadastru-kryma-1150609740.html
Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T17:22
2025-11-01T17:22
сергей аксенов
новости крыма
крым
госкомрегистр крыма
кадастр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111834/62/1118346269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e342fe27d2bcceb9243fa0b15f11d26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики.Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма, отмечается в указе.Ранее сообщалось, что правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111834/62/1118346269_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f920063bc3f1e7f492e72a3fb1775f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, госкомрегистр крыма, кадастр
Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма

Аксенов подписал указ о ликвидации Госкомрегистра Крыма с 1 января 2026 года

17:22 01.11.2025
 
© Фото: пресс-служба ГоскомрегистраГосударственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
© Фото: пресс-служба Госкомрегистра
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики.
"В соответствии со статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, статьями 10, 12, 28 Закона Республики Крым от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 "Об исполнительных органах Республики Крым" постановляю: 1. Упразднить (ликвидировать) Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым с 1 января 2026 года", – говорится в тексте указа.
Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма, отмечается в указе.
Ранее сообщалось, что правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымГоскомрегистр КрымаКадастр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Как распознать фейк – советы эксперта
19:51Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
19:28На мосту в Инкермане введут реверсивное движение
19:10Сколько россиян гордятся своим гражданством
18:48Россия выступает за соблюдение единой безопасности для всех стран
18:28В Севастополе больше 268 тысяч человек вакцинировались от гриппа
18:06Проглотил раскрытую булавку – врачи спасли 7-месячного малыша
17:40В Симферопольском районе Крыма временно запретили все виды охоты
17:22Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма
17:02Новый утильсбор вступит в силу с 1 декабря
16:43Шестеро детей попали в больницу из-за кишечной инфекции в Дагестане
16:28В Севастополе завершили уборку винограда
16:11Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
15:48В Крыму за один день высадили 33 тысячи деревьев и кустарников
15:28Саперы работают на Керченском полуострове
15:15Что стоит за заявлением Киева об уничтожении "Орешника"
15:02Песня о маме и Родине вместо звонка: что дети услышат в школах в ноябре
14:46В Севастополе более 8,5 тысяч горожан пожаловались на отопление
14:35В Евпаторийском лесничестве прошла акция "Сохраним лес"
14:24Над Крымом сбит беспилотник ВСУ
Лента новостейМолния