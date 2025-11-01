https://crimea.ria.ru/20251101/aksenov-obyavil-o-likvidatsii-goskomiteta-po-registratsii-i-kadastru-kryma-1150609740.html

Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб – РИА Новости Крым. Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики.Документом также учреждена ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Госкомрегистра Найле Халилова. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма, отмечается в указе.Ранее сообщалось, что правительство России постановило утвердить план поэтапного увеличения утилизационного сбора до 85% до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

