Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова
Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова
Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T18:16
2025-11-05T18:22
совет безопасности россии
андрей белоусов
новости
россия
ядерное сдерживание
испытание ядерного оружия
ядерное оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям.Эти и другие заявления в среду сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.Заявления Белоусова, прозвучавшие на площадке Совбеза в среду – в материале РИА Новости Крым.Выход США из ядерных договоров"Мы, безусловно, должны ориентироваться не только на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но и, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании в Вашингтоне стратегических наступательных вооружений", – заявил Белоусов.В частности, он напомнил о последовательном выходе Белого дома из действующих многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических ядерных вооружений: 2002 году – из договора по ПРО, в 2019 году – о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-ом – по открытому небу."Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности мира", – считает глава российского оборонного ведомства.Модернизация американской "ядерки"Параллельно, по словам Белоусова, США осуществляет форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы до 13 тысяч километров, а также работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке "Колумбия". Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик Би-21 "Райдер", крылатые ракеты с ядерной боевой частью и так далее."Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо". Хочу подчеркнуть, именно расконсервация, их полная загрузка баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия", – перечислил министр."Золотой купол" и "Дарк Игл""Американцы приступили к реализации программы "Золотой купол", предусматривающий как противоракетный перехват, так и достартовое поражение баллистических ракет России и Китая", – продолжил Белоусов.Кроме того, на вооружении армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности "Дарк Игл" с гиперзвуковыми ракетами с дальностью среды 5,5 тыс километров. В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионах."Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка 6−7 минут", – констатировал он.Ответные учения РФМинистр также подчеркнул, что Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов о превентивном нанесении ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года."Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России", – заявил глава российского оборонного ведомства.По его мнению, в таких условиях Москва обязана поддерживать свой ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности России."С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", – подытожил министр.
совет безопасности россии , андрей белоусов, новости, россия, ядерное сдерживание, испытание ядерного оружия, ядерное оружие
Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова

Главные заявления министра обороны России Белоусова на Совещании с членами Совбеза

18:16 05.11.2025 (обновлено: 18:22 05.11.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Белый дом вышел из действующих договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических вооружений, осуществляет их форсированную модернизацию и создает угрозы для России. Целесообразным ответом Москвы станет немедленная подготовка к полномасштабным ядерным испытаниям.
Эти и другие заявления в среду сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках совещания членов Совбеза России с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых глава российского государства поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Заявления Белоусова, прозвучавшие на площадке Совбеза в среду – в материале РИА Новости Крым.

Выход США из ядерных договоров

"Мы, безусловно, должны ориентироваться не только на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но и, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании в Вашингтоне стратегических наступательных вооружений", – заявил Белоусов.
В частности, он напомнил о последовательном выходе Белого дома из действующих многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения стратегических ядерных вооружений: 2002 году – из договора по ПРО, в 2019 году – о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-ом – по открытому небу.
"Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности мира", – считает глава российского оборонного ведомства.

Модернизация американской "ядерки"

Параллельно, по словам Белоусова, США осуществляет форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой с дальностью стрельбы до 13 тысяч километров, а также работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке "Колумбия". Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик Би-21 "Райдер", крылатые ракеты с ядерной боевой частью и так далее.
"Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо". Хочу подчеркнуть, именно расконсервация, их полная загрузка баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия", – перечислил министр.

"Золотой купол" и "Дарк Игл"

"Американцы приступили к реализации программы "Золотой купол", предусматривающий как противоракетный перехват, так и достартовое поражение баллистических ракет России и Китая", – продолжил Белоусов.
Кроме того, на вооружении армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности "Дарк Игл" с гиперзвуковыми ракетами с дальностью среды 5,5 тыс километров. В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионах.
"Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка 6−7 минут", – констатировал он.

Ответные учения РФ

Министр также подчеркнул, что Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов о превентивном нанесении ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года.
"Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России", – заявил глава российского оборонного ведомства.
По его мнению, в таких условиях Москва обязана поддерживать свой ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности России.
"С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", – подытожил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия
Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
 
