США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, "возможные планы США по проведению ядерных испытаний" существенно повышают уровень военной опасности для России.С учетом вышеизложенного министр обороны назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки, подчеркнул он.
сша, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, андрей белоусов, министерство обороны рф
США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов

Превентивный ядерный удар по России был отработан США на учениях – Белоусов

17:10 05.11.2025 (обновлено: 17:27 05.11.2025)
 
Знак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года", - рассказал он.
По его словам, "возможные планы США по проведению ядерных испытаний" существенно повышают уровень военной опасности для России.
"Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул Белоусов.
С учетом вышеизложенного министр обороны назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки, подчеркнул он.
СШАЯдерное оружиеИспытание ядерного оружияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ
 
