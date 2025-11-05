https://crimea.ria.ru/20251105/ssha-otrabotali-na-ucheniyakh-preventivnyy-yadernyy-udar-po-rossii--belousov-1150681189.html

США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Об этом на совещании постоянных членов Совбеза заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.По его словам, "возможные планы США по проведению ядерных испытаний" существенно повышают уровень военной опасности для России.С учетом вышеизложенного министр обороны назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки, подчеркнул он. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIМинистры обороны России и Белоруссии обсудили военное сотрудничество

