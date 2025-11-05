https://crimea.ria.ru/20251105/ssha-proveli-pusk-mezhkontinentalnoy-yadernoy-rakety-minuteman-iii-1150679279.html

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости Крым, 05.11.2025

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T16:16

2025-11-05T16:16

2025-11-05T16:27

новости

сша

испытание ядерного оружия

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/14/1128282701_0:396:682:780_1920x0_80_0_0_923258546543a5b95397969b82d06cb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на космические силы США.Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.Президент США Дональд Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". 30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях СШАНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом домеНАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, испытание ядерного оружия, ядерное оружие