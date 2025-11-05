Рейтинг@Mail.ru
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости Крым, 05.11.2025
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости Крым, 05.11.2025
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на космические силы США.Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.Президент США Дональд Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". 30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

16:16 05.11.2025 (обновлено: 16:27 05.11.2025)
 
© DAN TKACHНевооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
© DAN TKACH
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США провели в среду испытательный пуск неоснащенной зарядом американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, пишет РИА Новости со ссылкой на космические силы США.
"Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", – сказано в сообщении.
Отмечается, что пуск является плановым, в рамках регулярных проверок готовности ракет комплекса Minuteman III.
Президент США Дональд Трамп 30 октября распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".
Ранее, 26 октября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что на недавней тренировке ядерных сил прошли финальные испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник".
Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". 30 мая ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Тогда в Пентагоне заявили, что испытания были призваны продемонстрировать возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.
